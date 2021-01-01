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जुर्माना:गलत सूचना देकर जीती वार्ड पंच, 2 साल की जेल व जुर्माना लगाया

लक्ष्मणगढ़2 घंटे पहले
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सिविल न्यायाधीश साधना सिंह ने पंचायत चुनाव में फर्जी दस्तावेजों से गलत सूचना देने के मामले में एक महिला वार्ड पंच को 2 साल की जेल और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार परिवादी बुद्धाराम कुम्हार निवासी बड़ौदामेव ने पुलिस को शिकायत दी कि बड़ौदामेव ग्राम पंचायत में 1 फरवरी 2015 को हुए चुनाव में गीता देवी पत्नी रामचंद्र कुम्हार निवासी बड़ौदामेव वार्ड 12 से पंच चुनी गई।

गीता देवी ने निर्वाचन आवेदन में हलफनामे में बताया कि उसकी दो संतान हैं। जबकि वास्तविकता में उसके गायत्री, कन्नौज, व भूपेंद्र नाम के तीन बच्चे हैं। तीनों 1995 के बाद पैदा हुए। तीनों बच्चे बड़ौदामेव के निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पुलिस ने मामला में अनुसंधान के बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश ने गीता देवी को धोखाधड़ी का दोषी पाते हुए मामले में 2 वर्ष की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

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