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काैशल विकास कार्यक्रम:राजर्षि काॅलेज में वेबिनार का हुआ आयोजन

अलवर4 घंटे पहले
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राजर्षि काॅलेज में गुरुवार काे राेजगाराेन्मुख काैशल विकास कार्यक्रम के तहत स्पोकन इंगलिश व कम्युनिकेशन स्किल्स काेर्स के अंतर्गत वेबिनार का आयाेजन किया गया। प्राचार्य डाॅ. सुनीता जैन ने बताया कि इसमें मुख्य वक्ता जीडी काॅलेज की सह आचार्य डाॅ. सुनीता यादव थीं। प्राचार्य ने बताया कि यह काेर्स निशुल्क है।

पंजीकृत विद्यार्थियाें काे दाे माह की अवधि में यह काेर्स पूरा करने के बाद एक टेस्ट देना हाेगा। टेस्ट में उत्तीर्ण हाेने पर प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन विषय प्रभारी डाॅ. संजय दरगन ने किया। इसमें 27 विद्यार्थियाें ने भाग लिया।

काॅमर्स काॅलेज में साप्ताहिक वेबिनार आयाेजित : राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में गुरुवार काे साप्ताहिक वेबिनार का पहली बार आयाेजन हुआ। इसमें शैक्षणिक गुणवत्ता व सामाजिक विकास विषय पर विचार विमर्श किया गया। इसमें उमेश कुमार, अंजलि नागर, ऋचा मीणा, डाॅ. सुनील कुमार शर्मा, भगवान सहाय मीणा आदि का व्याख्यान हुआ।

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