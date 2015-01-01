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किसान आंदोलन:खेतों में पाले की सफेद चादर, किसान डंटे हुए, अब नेशनल हाइवे की दूसरी लाइन पर किसानों के आने डर

अलवर30 मिनट पहले
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शाहजहांपुर बॉर्डर पर तीन डिग्री सेल्सियस से कम तापतान और बाहर खेतों में पाला पड़ने लगा। फिर भी किसान इस तरह के टैण्ट में रात काट रहे।
  • सिंघु बाॅर्डर पर योजना बन रही, बीच-बीच में वहां पहुंच रहे किसान नेता
  • शाहजहांपुर खेड़ बॉर्डर किसानों की संख्या बढ़ रही

शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर के पास हजारों बीघा जमीन में सरसों व गेहूं की खेती और बीच से निकल रहे नेशनल हाइवे के आसपास ठण्ड रिकॉर्ड 3 डिग्री सेल्सियस तक आ पहुंची है। यहां आसपास के खेतों में पाला सफेद चादर के रूप मे जमने लगा है। टैण्ट के नीचे रात गुजार रहे किसान ऐसे हालात में भी यहां से टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। बल्कि अब तो यह लगने लगा है कि किसान कभी कभी नेशनल हाइवे की दूसरी लाइन पर पड़ाव डाल सकते हैं। आगामी एक या दो दिनों में बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने का अंदेशा है। ऐसा हुआ तो किसानों का आंदोलन और तेज हो जाएगा।

बॉर्डर के आसपास खेतों में घना कोहरा और पाला पड़ने से सदी परवान पर।
बॉर्डर के आसपास खेतों में घना कोहरा और पाला पड़ने से सदी परवान पर।

सिंघु बाॅर्डर से बन रही योजना
असल में शाहजहांपुर बॉर्डर के आंदोलन को लेकर भी सिंघु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान योजना बना रहे हैं। तभी तो बीच-बीच में शाहजहांपुर बॉर्डर के किसान नेता सिंघु बॉर्डर पहुंचते हैं। वहां से आगे की रणनीत पर चर्चा करने के बाद वापस आते हैं। देसी अंदाज में ढोल-थाप के आगे गीत व भजनों से मनोरंजन होने लगा है।

छह दिन से हाइवे पर, इससे पहले पड़ाव रहा
शाहजहांपुर में किसान छह दिन से नेशनल हाइवे पर हैं। इससे पहले रामपाल जाट के नेतृत्व में बाॅर्डर पर पड़ाव रहा। अब लगातार किसान हाइवे बॉर्डर पर ही हैं। यहीं पर खाना और रहने का पूरा इंतजाम है। आसपास के गांवों के किसानों की मदद मिलना शुरू हो गई है। वहीं से यहां आंदोलन कर रहे किसाने के खाने का इंतजाम होने लगा है।

तीन डिग्री सेल्सियस के तापमान में किसान इस तरह मनोरंजन करके समय पास कर रहे।
तीन डिग्री सेल्सियस के तापमान में किसान इस तरह मनोरंजन करके समय पास कर रहे।

राव दान सिंह सहित कई नेता आएंगे
हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री राव दान सिंह शुक्रवार केा शाहजहांपुर बॉर्डर परकिसान आंदोलन में आएंगे। रोजाना कई नेताओं की सभा होती है। अलवर के विधायक भी किसानों के बीच जाने लगे हैं। इसके अलावा कई प्रदेशों के किसान संगठन पहुंच गए हैं। इस कारण अब धीरे-धीरे यहां भी आंदोलन तेज होने लगा है। यहां बॉर्डर पर आंदोलन की पैरवी कर रहे योगेन्द्र यादव व रामपाल चौधरी का कहना है कि किसान पूरी तरह शांतिपूर्वक ही आंदोलन करेंगे। किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी जााएगी।

इस तरह चाय के सहारे सर्दी से बचाव। आसपास के ग्रामीण भी अब किसानों की ऐसे मदद करने आने लगे हैं।
इस तरह चाय के सहारे सर्दी से बचाव। आसपास के ग्रामीण भी अब किसानों की ऐसे मदद करने आने लगे हैं।

इस तरह के बदलाव दिखने लगे
- हाइवे जाम होने से बहरोड, अलवर, भिवाड़ी, जयपुर सरिस्का, जयपुर राजगढ़ राेड़ पर वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ गई है।
- अब आसपास की तहसीलों से भी किसान बॉर्डर पर पहुंचने लग गए हैं। मतलब संख्या बढ़ने लगी है।
- निकट के गांवों से राशन आना शुरू हो गया है।
- हरियाणा व राजस्थान के नेता आने लगे हैं।
- नेशनल हाइवे के टोल सूने दिखने लगे वहीं स्टेट हाइवे के टोल पर लाइन लगने लगी।
- बुजुर्ग किसानों की विशेष देखभाल होने लगी। उनको आसपास के ढाबों में रात्रि विश्राम का इंतजाम कराया जाने लगा।
- नहाने-धाेने के भी आसपास के खेतों में इंतजाम होने लगे।

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