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जागरुकता रैली:महिलाओं ने रैली में कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने का संदेश दिया

राजगढ़4 घंटे पहले
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कोरोना से बचाव व रोकथाम के लिए आमजन के बीच प्रचार-प्रसार को लेकर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने जागरुकता रैली निकाली। रैली को नगर पालिकाध्यक्ष सतीश दुहारिया ने झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह रैली पालिका कार्यालय से रवाना होकर गंगा बाग चौराहे होते हुए उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर संपन्न हुई। दुहारिया ने बताया कि रैली के दौरान बिना मास्क घूम रहे लोगों को नगरपालिका कर्मियों द्वारा मास्क वितरित किए गए। पालिका की टीम में लोगों को दो गज दूरी मास्क जरूरी का संदेश दिया। इस अवसर पर कनिष्ठ अभियंता सतीश कुमार मीणा, सफाई निरीक्षक हेतराम बैरवा, भौंरेलाल व सीओ मीनाक्षी मिश्रा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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