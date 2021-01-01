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दुर्घटना:ट्रक व वैन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हुई

राजगढ़5 घंटे पहले
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राजगढ़. टक्कर में मौके पर क्षतिग्रस्त वैन। - Dainik Bhaskar
राजगढ़. टक्कर में मौके पर क्षतिग्रस्त वैन।

अलवर-सिकंदरा सड़क मार्ग स्थित कोठी नारायणपुर चौकी के समीप वैन व ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एसआई दयाचंद ने बताया कि कस्बे के गंगा बाग निवासी पुरुषोत्तम पुत्र भूरया राम बैरवा ने इस संबंध में रिर्पोट दर्ज कराई है।

जिसमें बताया गया है कि उसका बड़ा भाई गोपाल बैरवा 2 फरवरी की देर रात्रि को कलसाडा गांव से अपने घर गंगा बाग राजगढ़ वैन से आ रहा था। कोठी नारायणपुर चौकी के समीप सामने आ रहे ट्रक चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए वैन को टक्कर मार दी। जिससे गोपाल बैरवा की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि पत्थरों से भरा ट्रक भी पलट गया। पुलिस मौके पर पहुँची व शव को मोर्चरी में रखवाया। बुधवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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