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कार्रवाई:‌25 हजार रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद

रामगढ़3 घंटे पहले
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थाना पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा घोषित 25 हजार के इनामी बदमाश को पकड़ने में कामयाबी मिली है। पकड़ा गया बदमाश मौसम उर्फ ईसब पुत्र ईदू मेव उम्र 34 साल निवासी अलावड़ा है। आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध देसी कट्टा मय जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है।

थानाधिकारी रामनिवास मीणा के अनुसार जरिए मुखबिर कांस्टेबल मदनलाल को मिली सूचना पर गौरक्षा पुलिस चौकी अलावड़ा को साथ लेकर आरोपी की घेराबंदी की गई। जहां मौसम उर्फ ईसब पुत्र ईदू मेव को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा तथा जिंदा कारतूस भी बरामद किया है।

एटीएम चोरी का है आरोपी
थाना पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी मौसम ने 2 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में एटीएम उखाड़ कर ले जाने की वारदात को अंजाम दिया। जिस पर पुलिस अधीक्षक जिला आगरा द्वारा आरोपी मौसम पर ₹25 हजार का इनाम घोषित किया गया।

आरोपी वक्त घटना से फरार चल रहा था।पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जयपुर के कानोता में भी एटीएम चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस टीम में शामिल थानाधिकारी रामनिवास मीणा सहित कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, मदनलाल, आस मोहम्मद एवं सुगन आदि ने आरोपी को पकड़ने में विशेष भूमिका निभाई।

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