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धर्म-समाज:भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रारंभ हुआ, महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली

शाहजहांपुर2 घंटे पहले
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शाहजहांपुर. भागवत कथा सम्पन्न होने पर आयोजित यज्ञ। - Dainik Bhaskar
शाहजहांपुर. भागवत कथा सम्पन्न होने पर आयोजित यज्ञ।

कस्बे के समीपवर्ती गांव चौबारा के प्राचीन ठाकुर जी मंदिर में बुधवार से प्रारंभ हुए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तहत 101 महिलाओं ने कलश यात्रा के साथ भागवत पुराण को नगर भ्रमण करवाया। कलश यात्रा को भागवताचार्य बाल व्यास ललित किशोर शास्त्री ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

इस दौरान पूर्व प्रधान चरण सिंह चौहान, रविंद्र चौहान, मोहनलाल सैन, विजय चौहान, पंडित चंद्रकांत शर्मा, डॉ. अभय सिंह, पंच चंदन सिंह, राजकरण सेठ, रामसिंह, प्रवीण सिंह, योगी प्रधान, संदीप बाल्मिक, राजेश शर्मा, पूर्व पुलिस अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं, कस्बे के प्रसिद्ध धर्म स्थल बाबा गोपाल दास महाराज मंदिर पर चल रहे संगीतमय भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का बुधवार को समापन हुआ। भागवत समापन पर सुबह 9 बजे से विश्व शांति यज्ञ का आयोजन किया गया।

भागवताचार्य रामानंद आचार्य ने यज्ञ सम्पन्न करवाया। यज्ञ समापन के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान श्याम सिंह चौहान, रमेश भारद्वाज, महेंद्र गौड़, हरीशचंद्र गुप्ता, महेंद्र यादव, लीलू यादव, गजेंद्र चौहान, मेजर कमल यादव, विकास जोशी, संजय चौहान, दुपहिया वाहन एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश प्रजापत, रामबाबू शर्मा, ललिता भारद्वाज, रेखा चौहान, राजकुमारी, हेमलता, माया देवी, इंद्रेश देवी आदि मौजूद रहे।

समीपवर्ती ग्राम दौलतसिंहपुरा तन बडगूजर वाली ढाणी में बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े। कलश यात्रा में 51 महिलाओं ने मंगल कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए नगर भ्रमण किया और पुरुष श्रद्धालु जयघोष लगाते हुए चल रहे थे। कथावाचक महेश शास्त्री द्वारा कथा स्थल पर वैदिक रीति रिवाज से पूजन करवाकर कथा का शुभारंभ किया। इस दौरान दिनेश कुमार, सुजान सिंह, कर्ण सिंह, कमल सिंह, दयानंद, रविंद्र, रामअवतार यादव, सिंहराज, अर्जुन सिंह, जगमाल सिंह आदि मौजूद रहे।

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