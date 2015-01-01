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किसान आंदोलन:दिल्ली से टूटा संपर्क, पेट्रोल-डीजल की बिक्री 60 से 70% घटी, फैक्ट्री मालिक भी संकट में

शाहजहांपुर2 दिन पहले
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झंडा लगाने को लेकर हरियाणा पुलिस एवं किसानों में झड़प।
  • नए कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर में किसानों का पड़ाव जारी

नए कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर में किसानों का पड़ाव जारी है। किसानों ने एनएच-48 की सड़क पर ही रात बिताई। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान पांडाल में बैठ कर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते रहे, वहीं किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में देश भर के करीब तीन सौ किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे स्वराज पार्टी के संयोजक योगेन्द्र यादव, कामरेड अमराराम एवं भादरा से सीपीएम विधायक बलवान पूनियां के नेतृत्व में विभिन्न प्रदेशों के नेताओं ने सभा आयोजित कर किसानों को संबोधित किया।

इधर, इस आंदोलन की वजह से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। लॉकडाउन के बाद गति पकड़ते उद्योगों के लिए यह आंदोलन खासा परेशानी भरा है। ऑरियण्टल एडूमेड के संजीव गौड़ ने बताया कि वह ना तो कच्चा माल मंगा पा रहे हैं एवं ना ही कहीं तैयार माल भेज पा रहे हैं। अम्बे इंडस्ट्रीज के डीएस शेखावत, दक्ष पैकेजिंग के संदीप जांगिड़ व ओम आयुर्वेद के डॉ. बीएस यादव ने बताया कि शाहजहांपुर बाॅर्डर पर जाम के चलते वे अपना माल दिल्ली नहीं भेज पा रहे हैं।

इधर, राजस्थान एवं हरियाणा में पेट्रोल-डीजल के दाम टैक्स की वजह से अलग-अलग हैं। राजस्थान के बॉर्डर से लगते गांवों के लोग सस्ता होने की वजह से पेट्रोल-डीजल बॉर्डर के उस पार हरियाणा के पंपों से खरीदते हैं, लेकिन बॉर्डर जाम होने के चलते अब हरियाणा के पेट्रोल पंप सूने पड़े हैं। पेट्रोल पंप संचालक अमरसिंह चौहान, संजय व रतन जैन ने बताया कि दिल्ली पोस्ट पर आवागमन बंद है। जयपुर पोस्ट पर आंशिक आवागमन रह गया है। ऐसे में पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री में 60 से 70 फीसदी तक की कमी आई है।

आटा, चावल, दाल साथ लाए हैं किसान, यूथ कांग्रेस ने भी की नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था

पड़ाव स्थल पर किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उनकी यह तैयारी संघर्ष के लंबे खिंचने की तरफ इशारा करती है। घड़साना, गंगापुर, सीकर, चूरू, गुजरात, पंजाब सहित हरियाणा से आए किसान अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आटा, चावल, दाल व सब्जी लेकर आए हैं।

मौके पर अलग-अलग संगठनों के लोग खाना पकाते नजर आए। किसानों ने असुविधा से बचने के लिए अलग-अलग संगठनों के लिए अलग-अलग खाने के इंतजाम किए हैं। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीनबंधु शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भी पड़ाव स्थल पर किसानों के लिए नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था की है।
बैरिकेड्स पर झंडा एवं बैनर लगाने पर हरियाणा पुलिस व कार्यकर्ताओं में झड़प
मंगलवार सुबह करीब दस बजे सभा से पूर्व आंदोलन को समर्थन दे रहे संगठन ए‌आईके‌एस एवं एस‌एफ‌आई के कार्यकर्ता हरियाणा पुलिस द्वारा बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड्स पर संगठन का झंडा एवं बैनर लगाना चाहते थे। इस पर हरियाणा पुलिस के जवानों ने झंडे उतारने शुरू कर दिए, इसी बात को लेकर हरियाणा पुलिस एवं कार्यकर्ताओं में झड़प हो ग‌ई। हालांकि मौके पर उपस्थित योगेन्द्र यादव, अमराराम व बलवान पूनियां ने मामला शांत करवा दिया।
किसानों के फर्जी संगठनों से आंदोलन को प्रभावित करना चाहती है मोदी सरकार : योगेन्द्र यादव
मंगलवार को पड़ाव स्थल पर किसानों को संबोधित करते हुए योगेन्द्र यादव ने केन्द्र सरकार पर किसानों के फर्जी संगठन खड़े कर आंदोलन को प्रभावित करने का आरोप लगाया। यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार लैटर हैड पर रोज नए संगठन बनाकर उनकी कथित वार्ता कृषि मंत्री से करवाती है एवं उन फर्जी संगठनों से तीनों कृषि कानूनों पर पूर्ण सहमति का पत्र लेकर मीडिया में जारी कर देती है।

पूर्व विधायक कामरेड अमराराम ने आजादी के बाद नरेन्द्र मोदी को अब तक का सबसे बड़ा किसान विरोधी नेता बताते हुए कहा कि मोदी सरकार का भूमि अधिग्रहण अधिनियम किसानों के साथ छलावा है। नए कृषि कानून किसानों को लूटने वाले और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाले हैं। विधायक बलवान पूनियां ने आंदोलन को किसानों की अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून निरस्त नहीं होंगे, तब तक किसान हाईवे नहीं छोड़ेंगे।
ट्रक व ट्रैक्टरों पर तिरपाल तान रात बिताई
सर्दी एवं ओस के बीच जिस पांडाल में किसान बैठे थे, वे रात को टपकने लगे। इसके बाद किसानों ने ट्रक एवं ट्रैक्टरों पर शामियाने व तिरपाल आदि तान कर रात बिताई। रात्रि में अलाव का सहारा लिया।

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