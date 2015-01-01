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पुलिस कोे कामयाबी:पांच हजार रुपए का इनामी बदमाश छीतर गुर्जर गिरफ्तार

शाहजहांपुर33 मिनट पहले
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  • पांच देशी कट्टे सहित दस जिंदा कारतूस बरामद

राठ क्षेत्र में लूट, हत्या के प्रयास व हथियारों की सप्लाई करने वाली शेखावाटी गैंग केे पांच हजार के इनामी बदमाश छतरपाल उर्फ छीतर गुर्जर पुत्र देवकरण गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नीमराना डीएसपी लोकेश मीणा ने बताया कि बदमाश छीतर गुर्जर ईश्वरीसिंहपुरा गांव से होकर आशादीप सोसायटी जा रहा था।

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एएस‌आई हनुमान प्रसाद, एएस‌आई सुनील यादव की दो टीम मौके पर पहुंची। जिन्हें देखकर छीतर पहाड़ी की तरफ भागने लगा। पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके पास पांच देशी कट्टे एवं 10 जिंदा कारतूस मिले हैं।

गौरतलब है कि छीतर गुर्जर राठ सहित शेखावाटी अंचल में सक्रिय है। वह महावीर गुर्जर गैंग के साथ वारदात करता है। छीतर सीकर जिले की प्रदीप फौजी एवं पवन बानूडा की गैंग के साथ जयपुर ग्रामीण के सरुण्ड में एक व्यापारी से 45 लाख रुपए लूट चुका है। वहीं सीकर के पाटन थाने में भी छीतर अनेकों मामलों में वांछित है।

बानसूर में फायरिंग प्रकरण में भी छीतर वांछित है। उसने अपने साथियों के साथ सुपारी लेकर पलावा में कार्यरत बैंक कर्मी पर हमला किया था। बैंक कर्मी को मृत समझकर छोड़कर चले गए थे। हमले में बैंक कर्मी के हाथ एवं पैरों मे गंभीर चोटें आई थी। पुलिस ने हत्या के प्रयास में मामला दर्ज कर छीतर के साथी महावीर को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि छीतर पुलिस से बचता फिर रहा था।

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