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किसान आंदोलन का 51वां दिन:84 गांवों की बैठक हुई, जयपुर सर्विस लाइन नहीं खोलने पर रेवाड़ी तेल डिपो बंद करने की चेतावनी

शाहजहांपुर2 घंटे पहले
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शाहजहांपुर. केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में 51वें दिन रविवार को आंदोलन स्थल पर बैठे किसान। - Dainik Bhaskar
शाहजहांपुर. केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में 51वें दिन रविवार को आंदोलन स्थल पर बैठे किसान।
  • शाहजहांपुर बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की सभा का हुआ आयोजन

हाईवे के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 51वें दिन संयुक्त किसान मोर्चा की सभा का आयोजन किया गया। जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील के नेतृत्व में किसानों ने एकजुट होकर केंद्र द्वारा आंदोलन के दमन की नीति को लेकर आक्रोश जताया। किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष बलबीर छिल्लर ने किसान नेता राकेश टिकैत सहित किसान नेताओं पर केंद्र सरकार द्वारा लगातार कानून का भय दिखाकर किए गए प्रहारों को लोकतांत्रिक हत्या बताते हुए किसानों को एकजुट रहने की बात कही।

सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के नेता पूर्व विधायक अमराराम चौधरी, पूर्व विधायक पवन दुग्गल, विधायक बलवान पूनियां, जीकेएस के संयोजक रणजीत सिंह राजू, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीनबंधु शर्मा, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राकेश चौधरी, युवा नेता राकेश दायमा, किसान नेता आनंद सानोलिया, पीपराली प्रधान विकास मूंढ, एडवोकेट बस्तीराम यादव, राधेश्याम शुक्लावास सहित अनेको नेताओं ने संबोधित किया।

डीसी से मिलकर सर्विस लेन खुलवाएंगे

शाहजहांपुर बॉर्डर पर रविवार को हरियाणा-राजस्थान के बॉर्डर से लगते 84 गांवों की बैठक का आयोजन बालाजी पैट्रोल पंप पर किया गया। कर्नल रोशन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए हरियाणा पैट्रोल पम्प एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि किसान आंदोलन के चलते शाहजहांपुर बॉर्डर से धारुहेड़ा तक करीब 120 पैट्रोल पंपों का कार्य ठप्प हो गया है। पहले लॉकडाउन एवं अब किसान आंदोलन के चलते पैट्रोल पंप संचालक आत्महत्या को मजबूर हो गए हैं।

नीमराना के सोनू ट्रांसपोर्ट के निदेशक सोनू चौधरी ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों में ना तो कच्चा माल आ पा रहा है एवं ना ही माल सप्लाई हो पा रहा है। खड़े ट्रक की किस्तें एवं चालक व सह-चालकों की तनख्वाह के चलते ट्रांसपोर्ट व्यवसाय जमीन पर आ गया है। इधर ग्रामीण शक्ति सिंह, एमपीएस अमित यादव, सक्तपुरा सरपंच सत्यवीर यादव, समाजसेवी वीरेंद्र लाम्बा, डॉ.अभय यादव ने बताया कि हरियाणा सीमा से लगे उनके गांवों के चलते अवागमन की असुविधा जैसे अनेकों समस्याओं से जूझ रहे है।

ग्रामीणों एवं पैट्रोल पम्प संचालकों ने बताया कि रेवाड़ी डीसी यशेंद्र सिंह ने उनसे 31 जनवरी तक का समय मांगा था। डीसी सिंह ने 31 के बाद जयपुर पोस्ट से बैरिकेड हटाकर यातायात सुचारु करने की बात कही है। सोमवार को अगर बैरिकेड नहीं हटते है तो रेवाड़ी तेल डिपो पर तालाबंदी कर हरियाणा राजस्थान के दस जिलों की पैट्रोल पदार्थ सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है।

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