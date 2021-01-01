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किसान 54वें दिन भी आंदोलनरत रहे:पड़ाव में बढ़ रही किसानों की संख्या, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ आज पहुंचेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता

शाहजहांपुर5 घंटे पहले
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शाहजहांपुर. आंदोलन स्थल पर बुधवार को हुई किसान संगठनों की सभा में उपस्थित लोग। - Dainik Bhaskar
शाहजहांपुर. आंदोलन स्थल पर बुधवार को हुई किसान संगठनों की सभा में उपस्थित लोग।
  • शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 54वां दिन, कृषि बिलों के विरोध में डटे रहने का अाह्वान किया

हाईवे के शाहजहांपुर बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वावधान में किसान 54वें दिन भी आंदोलनरत रहे। पड़ाव स्थल पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। आंदोलन स्थल पर तैनात भारी पुलिस एवं अर्द्ध-सैनिक बलों के बीच संयुक्त किसान मोर्चा की सभा जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील की अध्यक्षता में हु‌ई।

बुधवार को आंदोलन का समर्थन करने ऑल इण्डिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के सचिव लक्ष्यमैया सभा में पहुंचे एवं सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की गलत नीतियों को गिरती अर्थव्यवस्था का मूल कारण बताया। किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष बलबीर छिल्लर ने किसानों को भारतीय आर्थिक व्यवस्था का मूल बताते हुए केंद्र सरकार को किसान बिलों पर पुनर्विचार कर बिल निरस्त करने की मांग की। सभा को पूर्व विधायक अमराराम चौधरी, जीकेएस प्रमुख रणजीत सिंह राजू, गुर्जर नेता हिम्मत सिंह, पूर्व विधायक पवन दुग्गल, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीनबंधु शर्मा, पीपराली प्रधान विकास मूंढ, एन‌एसयू‌आई के जिलाध्यक्ष राकेश चौधरी, युवा नेता राकेश दायमा बानसूर, एडवोकेट बस्तीराम यादव, समाजवादी महेन्द्र यादव, पंच पिन्कू शर्मा भुनगडा, एन‌सीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजपूर्ण आचार्य सहित किसान नेताओं ने सम्बोधित किया।

खैरथल में हरसौली फाटक से रवाना होंगे
यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीनबंधु शर्मा ने बताया कि यूथ कांग्रेस ने विगत 54 दिनों से किसान आंदोलन में लंगर चलाया हुआ है। प्रतिदिन दो से ढाई हजार लोग खाना खा रहे हैं। बुधवार को पूर्व गृह मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचेंगे व आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह के साथ किशनगढ़बास विधायक दीपचन्द खैरिया भी शाहजहांपुर पहुंचेंगे। खैरिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ 4 फरवरी को सुबह 11 बजे हरसौली रेलवे फाटक पर एकत्रित होकर शाहजहांपुर किसान आंदोलन के लिए रवाना हाेंगे।

लड़ेंगे, जीतेंगे और सीखेंगे : आरएलपी
विगत 42 दिनों से किसान आंदोलन के समर्थन में अपने मंच से लड़ रही आर‌एल‌पी ने बुधवार को लड़ेंगे, जीतेंगे और सीखेंगे का नारा देते हुए किसानों के हक की लड़ाई को आरपार लड़ने की बात कही। महिला मोर्चा अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी ने आर‌एल‌पी प्रमुख हनुमान बेनीवाल को किसानों की लड़ाई संसद में लड़ने की बात कही। चौधरी ने पार्टी के मूल में किसानों को रखते हुए जमीन एवं जमीदार के लिए हर संभव लड़ाई लड़ने की बात कही। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुर्जर, राजपाल चौधरी, प्रदीप चौधरी, कमलेश चौधरी, सलीम अली, अकबर खान, राजेश बैरवा, सुधीर चौधरी, सौरभ पंडित, डॉ. योगेश चौधरी आदि मौजूद रहे।

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