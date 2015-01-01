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चोरों का आतंक:एक रात में 8 दुकानों के ताले तोड़े, नकदी व सामान ले गए चोर

शाहजहांपुर3 घंटे पहले
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  • शाहजहांपुर की घटना, सीसीटीवी में दिखे दो चोर

कस्बे के प्रमुख बाजार सहित इंद्रा कॉलोनी में बीती रात्रि को चोर 8 दुकानों के ताले तोड़ हजारों की नगदी चुरा ले गए। चोर रात करीब दो बजे शाहजहांपुर के प्रमुख बाजार में घुसे और इस दौरान फर्म प्रहलाद दिनेश गुप्ता, अशोक रामेश्वर गुप्ता, ओमप्रकाश मातादीन, यादराम हजारीलाल गुप्ता, सुरेश चंद देवेंद्र कुमार, मुकेश जगदीश गुप्ता एवं सुभाषचंद्र रामकुंवार के शटर एवं दरवाजों का ताला तोड़ हजारों की नगदी चुरा ली।

इतना ही नहीं चोर इंद्रा कॉलोनी स्थित अजीत खजांची की दुकान का शटर तोड़ दुकान से 50 हजार की नगदी एवं समान चुरा लिए।ओमप्रकाश मातादीन के शटर टूटने की आवाज सुन जाग होने पर चोर मौके से फरार हो गए। वहीं दुकान के ताले टूटने एवं चोरी की घटना की सूचना पर पीड़ित व्यापारी बाजार पहुंचे। सूचना पर थाना प्रभारी सुनील जांगिड़, एएस‌आई हनुमान यादव, एएस‌आई सुनील यादव मय जाब्ता शाहजहांपुर बाजार पहुंचे एवं लोगों से जानकारी ली। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए दो चोर : बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर दो चोरों को देखा गया। अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हुए चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच कर रही है। इधर, थाना प्रभारी ने व्यापारियों से अपने-अपने प्रतिष्ठानों के बाहर रोशनी करने एवं संभव हो तो प्रतिष्ठान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही।

पुलिस द्वारा पूर्व में बाजार में पहरे की व्यवस्था की थी। ये व्यवस्था काफी दिनों तक चली। लेकिन व्यापारियों द्वारा पहरेदारों का समय पर भुगतान नहीं करने पर ये व्यवस्था बंद कर दी ग‌ई थी। वर्तमान में पुलिस द्वारा सिग्मा द्वारा गस्त की व्यवस्था की जा रही है लेकिन ये ना काफी है।

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