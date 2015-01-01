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वॉश नष्ट:धनेला गांव में देशी शराब बनाने के लिए रखा महुआ वॉश नष्ट

आसपुर4 घंटे पहले
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पुलिस ने गुरुवार को धनेला गांव में कार्रवाई कर 500 लीटर महुआ वॉश को जब्त किया। थानाधिकारी राजेन्द्रसिंह चौहान ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के धनेला गांव में देशी महुआ शराब बनाने हेतु महुआ वाश को एकत्रित कर रखा है। गौतम पुत्र गांगजी के खेतों के बाड़े में, रुपा पुत्र गांगजी के खेत की झाडिय़ों में एवं अन्य किसी के निर्माणाधीन मकान के पास छोटे बड़े डम में अवैध देशी महुआ वॉश छुपा कर

रखा हुआ मिला। मौके पर कोई मौजुद नही मिला। करीबन तीन स्थानों पर छुपा रखा अवैध महुआ वाश से लगभग 500 लीटर देशी शराब बनाई जा सकती है। मुखबिर सूचना पर हैड कांस्टेबल गजेन्द्रसिंह, कांस्टेबल लोकेन्द्र सिंह, किरेन्द्रसिंह, शंकरलाल की टीम मौके पर पहुंची।

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