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रुपए एंठने का मामला:फेसबुक चैट पर बाइक का सौदा कर 47 हजार की ठगी

चिड़ियावासाएक घंटा पहले
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अरनिया ग्राम पंचायत के वाका गांव राजेश कटारा पुत्र रमणलाल कटारा के साथ फेस बुक पर चैटिंग के दौरान बाइक खरीदने को लेकर 47 हजार रुपए एंठने का मामला सामने आया है। फेसबुक पर अपनी बाइक बेचने वाले व्यक्ति ने खुद को आर्मी में कार्यरत होने की बात बताई है।

प्रार्थी राजेश कटारा ने सदर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी फेसबुक पर चैट के दौरान हनुमानगढ़ जिले के युवक से बाइक का साैदा हुआ। साैदा तय हाेने के बाद प्रार्थी ने 22 से 26 जनवरी तक अलग-अलग गूगल पे के माध्यम से 47 हजार रुपए युवक द्वारा बताए गए एकाउंट में ट्रांसफर कराए। बाइक की डिलीवरी पंजाब के फतेहगढ़ जिले के रहने वाला युवक करने वाला था। रुपए भेजने के बाद अभियुक्त बाइक की डिलीवरी देने से इनकार कर उल्टा डराने धमकाने लगे। पीड़ित प्रार्थी ने इस संबंध में सदर थाने में रिपोर्ट देकर कार्यवाही की मांग की है।

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