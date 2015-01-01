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राहत:कागदी नदी पुल पर दो युवकों की मौत के बाद चेता सार्वजनिक निर्माण विभाग

चिड़ियावासा3 घंटे पहले
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  • कागदी नदी पुल के दोनों तरफ बनाए स्पीड ब्रेकर

चिड़ियावासा में कागदी नदी पुल पर मंगलवार देर रात को हुए हादसे में दो युवकों की मौत के बाद गुरुवार को सुबह कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग के एसई राजकुमार सिंह चौहान मौके पर गए और पुल का अवलोकन किया। कलेक्टर ने तात्कालिक रूप से पुल के दोनों तरफ विकट मोड़ पर स्पीड ब्रेकर बनाने, टूटी रेलिंग को ठीक कराने और रेलिंग पर रेडियम लगाने निर्देश दिए।

कलेक्टर के निर्देश के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गुरुवार को ही पुल के दोनों तरफ विकट मोड़ पर स्पीड ब्रेकर बना दिए। कागदी नदी पुल पर कलेक्टर द्वारा अवलोकन के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के एसई सहित एईएन निखिल चौधरी, नवलसिंह, मयूर मिल प्रबंधन के उप महाप्रबंधक मनोज शाह, बड़लिया टोल प्लाजा के प्रभारी नागेन्द्रसिंह सिसोदिया आदि मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि चिड़ियावासा में कागदी नदी पर बनी पुलिया की रेलिंग ताेड़कर मंगलवार देर रात एक कार 30-35 फीट नीचे नदी में जा गिरी। हादसे में एलएनजे ग्रुप की मोरड़ी डेनिम मिल के दाे अधिकारियों की माैत हाे गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के ऊपरी हिस्से के परखच्चे उड़ गए। बुधवार को सुबह जब ग्रामीणाें काे पानी में डूबी कार का कुछ हिस्सा दिखाई दिया ताे हादसे का पता चला।

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