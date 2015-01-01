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सैंपल:बीकानेर मिष्ठान भंडार से 10 किलो मावा बर्फी नष्ट कराई, सैंपल जांच के लिए भेजा

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • खाद्य़ सुरक्षा अधिकारी की टीम ने शहर पांच स्थानों से लिए खाद्य सामग्री के सैंपल

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने शहर के पांच स्थानों से खाद़्य सामग्री के सैंपल लिए। साथ ही माणक चौक स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार से 10 किलो मावा बर्फी पुरानी और मिलावटी होने के शक पर नष्ट कराई गई है। टीम ने मावा बर्फी का सैंपल जांच को भेज दिया है। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी।

खाद सुरक्षा अधिकारी गोविंद सहाय गुर्जर ने बताया कि गुरुवार को वह टीम सहित बीकानेर मिष्ठान भंडार पर सैंपलिंग के लिए गए थे। यहां उन्होंने सभी प्रकार के मिष्ठानों की जांच की। प्रथम दृष्टया मावा बर्फी मिलावटी और चार-पांच दिन पुरानी पाई गई। टीम ने 10 किलो मावा बर्फी को नष्ट करा दिया है। इसके अलावा टीम ने अस्पताल रोड स्थित वर्धमान किराना स्टोर से मूंगफली का तेल, रेती स्टैंड स्थित सरस्वती किराणा स्टोर से सरसों का तेल, हिमिद किराणा स्टोर से लाला मिर्च पाउडर, हरियाली रेस्टोरेंट से पनीर का सैंपल लिया गया है। सभी सैंपलों को जांच के लिए लैब भिजवा दिया है।

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