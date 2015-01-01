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वेतन:120 नर्सिंग कर्मचारी, 76 प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिक 35 रेजीडेंट के खातों में पहुंचा एक महीने का वेतन

डूंगरपुर3 घंटे पहले
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  • मेडिकल कॉलेज अस्पताल का मामला, जिला कलेक्टर के प्रयासों से राहत, बाकियों के खाते में आज आएगा वेतन

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कर्मचारियों को वेतन भुगतान के मामले में गुरुवार काफी राहतभरा रहा। 230 से अधिक कर्मचारियों को एक-एक माह की सेलरी उनके खातों में पहुंच गई है। अब यह कर्मचारी बिना किसी आर्थिक तंगी के दीपावली मना सकेंगे। इन कर्मचारियों में 120 नर्सिंग कर्मचारी, प्लेसमेंट एजेंसी के 76 कर्मचारी, 35 रेजीडेंट शामिल है। मेडिकल कॉलेज ने इन कर्मचारियों के खाते में उनकी ग्रेड पे के अनुसार सेलरी जमा कराई है। कुल 90 लाख रुपए खातों में जमा किए गए हैं। अभी कोविड लैब के 28 ठेका कर्मचारी, पीएमओ अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के 39 कर्मचारी, 10 सुरक्षा गार्ड और 2 कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सेलरी नहीं मिल सकी है। इनके खातों में शुक्रवार को सेलरी जमा हो जाएगी। इन सभी कर्मचारियों को उनकी सेलरी जिला कलेक्टर के व्यक्तिगत प्रयासों से राजमेस के आदेश पर जमा कराई गई है।

बता दें कि मेडिकल कॉलेज के क्लीनिकल और नो क्लीनिकल स्टाफ को तीन माह और ठेका कर्मचारियों को छह माह से वेतन नहीं मिलने से बुधवार को कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था। इससे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई व अस्पताल में इलाज बंद हो गया था। अस्पताल की ओपीडी में मरीज इलाज के लिए परेशान होने लगे थे।

जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला को जब इसका पता चला तो उन्होंने तत्काल ही मेडिकल कॉलेज प्रभारी प्रिंसीपल डॉ. गौरव गुलरेज, अधीक्षक डॉ. श्रीकांत असावा, पीएमओ डॉ. कांतिलाल मेघवाल, मेडिकल कॉलेज एकाउंट ऑफिसर को बुलाकर बैठक ली। सभी से कर्मचारियों के सेलरी भुगतान में आ रही परेशानियों को चर्चा की। प्रभारी प्रिंसीपल ने बताया कि प्रिंसीपल डॉ. जे एम जडेजा पद से इस्तीफा देने के बाद मेडिकल अवकाश पर चले गए हैं। डीडीओ पॉवर उनके पास है। राजमेस ने फिलहाल डीडीओ पावर किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किए हैं। ऐसे में प्रभारी प्रिंसीपल सेलरी बिलों पर हस्ताक्षर कर नहीं सकते।

प्रभारी प्रिंसीपल डॉ. गौरव गुलरेज को कॉलेज स्तर पर आंतरिक चार्ज दिया गया है। डीडीओ पावर के लिए प्रिंसीपल का प्रभार राजमेस से आदेशित कराना पड़ेगा। डॉ. गौरव गुलरेज इसके लिए योग्य नहीं हैं। अधीक्षक डॉ. श्रीकांत असावा प्रिंसीपल पद के प्रभार के लिए योग्य होने से जिला कलेक्टर ने राजमेस से तत्काल उनको प्रभार दिलाया और शाम तक डीडीओ पावर भी मंजूर कराई। इसके बाद कर्मचारियों को सेलरी भुगतान का प्रोसेस किया गया।

मेडिकल कॉलेज स्टाफ की हाजिरी सत्यापित न होने व ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को भुगतान में गड़बड़ी करने से अटक गई थी सेलरी : मेडिकल कॉलेज के क्लीनिकल और नोन क्लीनिकल स्टाफ की सेलरी रूकने के पीछे मुख्य कारण उनकी हाजिरी का सत्यापन न होने से तीन माह अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर तथा ठेके पर लगे कर्मचारियों की सेलरी भुगतान में ठेकेदार द्वारा गड़बड़ी करने से करीब छह माह यानी मई से अब तक भुगतान रो सेलरी भुगतान के मामले को लेकर दो-तीन बार बैठकों में मेडिकल कॉलेज प्रिंसीपल को इसके लिए बोला भी था लेकिन कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो सका था। जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों के बाद जब अधीक्षक ने अस्पताल के क्लीनिकल स्टाफ की हाजिरी सत्यापित कर प्रिंसीपल कार्यालय भेज दी थी।

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