पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:अवैध वसूली के 2.65 लाख मिले, परिवहन एसआई सहित 4 गिरफ्तार

डूंगरपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • खिंवाड़ा निवासी परिवहन उपनिरीक्षक छगन मेघवाल काे भी पकड़ा

एसीबी ने गुरुवार को देर रात रतनपुर चेकपोस्ट पर कार्रवाई कर परिवहन विभाग में चल रही घूसखोरी का पर्दाफाश किया। इस मामले में एसीबी ने एक परिवहन इंस्पेक्टर और 5 गार्ड को गिरफ्तार किया। इनके पास से दो लाख 65 हजार से ज्यादा की राशि जब्त की। एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि रतनपुर चेक पोस्ट पर लगातार बड़ी मात्रा में वाहन चालकों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी। इस पर कार्रवाई करने के लिए एडीजी एमएन दिनेश को निर्देश दिए।

उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा ठाकुर चंद्रशील कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कार्रवाई की। टीम ने गुरुवार रात आठ बजे रतनपुर चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के उड़न दस्ते के एक गार्ड को ट्रक चालक से अवैध रूप से राशि वसूलते रंगे हाथ पकड़ा। इसके अलावा चेकपोस्ट एक और दो पर जांच की तो परिवहन उपनिरीक्षक छगन मेघवाल और दलालों के पास से दो लाख 65 हजार की राशि जब्त की। देर रात तक एसीबी की टीम जांच में जुटी हुई थी। एसीबी ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

इसमें परिवहन उपनिरीक्षक छगन मेघवाल निवासी खिंवाड़ा पाली, गार्ड जितेन्द्रसिंह निवासी गैहरी अलवर, महिपालसिंह निवासी तिलक विहार गोकुलपुरा जयपुर, पूरनसिंह निवासी डूडिया नागौर को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में दलाल नेपालसिंह निवासी जादोज सीकर, राजपालसिंह जैसाबोरा जयपुर, दीपकसिंह निवासी गार्निया, पाली, जयंतीलाल दमोनी निवासी बिछीवाड़ा प्राइवेट सहायक को डिटेन किया है।

उल्लेखनीय है कि रतनपुर बॉर्डर पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली के मामले पहले भी उजागर हाेते रहे हैं। बॉर्डर चेकपोस्ट होने के कारण यहां पर दिनभर में हजारों की संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है। कई बार जनप्रतिनिधियों ने भी परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवैध वसूली करते पकड़ा था।

इसके चलते पहले एक बार भारी विवाद भी हुआ था और उस समय ऑडियाे वायरल होने के कारण इस मामले ने तूल भी पकड़ा। हैरानी की बात है कि रतनपुर बॉर्डर पर पिछले छह माह के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन भी पकड़ा गया है। इस पूरे मामले में भी चेकपोस्ट पर कार्यरत अधिकारियों की भूमिका पर कई बार गंभीर सवाल भी उठे हैं। यहां पर लगने के लिए भी बड़े स्तर पर लेेनदेन की बात समय-समय पर सामने आती रही है।

एक दिन पहले टीम ने ट्रकों में बैठकर रैकी की, 100 की जगह 300 रुपए वसूले

शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने पूरी योजना बनाई। टीम के सदस्य ट्रकों में बैठकर इस रास्ते से गुजरे और रैकी की। इसके बाद टीम एक ट्रक ड्राइवर बच्चूसिंह को परिवाद देने के लिए तैयार किया। उसकी स्वीकृति के बाद टीम ने इस गुरुवार को कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग का गार्ड रंगे हाथ ट्रक चालक से वसूली करते पकड़ा गया।

टीम ने मौके से दो गार्ड को पकड़ा। इसके बाद उनके खुलासे पर बाकियों को भी रुपयों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसी दरमियान एसीबी ने कुछ निजी लोग जो रुपए को आगे अधिकारियों तक पहुंचाते थे, उनको भी पकड़ा। इनको भी नामजद किया जा रहा है। इससे यह पता चल सकेगा कि इसमें कितने अधिकारी और शामिल है।

शिकायतकर्ता बच्चूसिंह ने बताया कि वह पानीपत से नासिक के बीच चलता है। हर महीने वह कम से कम तीन चक्कर लगाता है। इस दौरान 100 रुपए शुल्क लेने का प्रावधान है। लेकिन यह लोग 300 रुपए वसूलते थे। ऐसे में हर महीने उससे 1200 रुपए अवैध वसूली कर रहे थे। आखिर में परेशान होकर एसीबी टीम का साथ दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें