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घायल:कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आ रहे 3 अभ्यर्थी घायल

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने के लिए डूंगरपुर से जयपुर जा रहे तीन युवक शुक्रवार देर रात हादसे में घायल हाे गए। हादसा मांडल चाैकी के आगे धूआला के पास हुआ। ये तीनाें पल्सर बाइक पर थे। 108 एंबुलेंस के पायलट प्रभु प्रजापत ने बताया कि रात 12.38 बजे सूचना मिली। हाईवे के पर धूलखेड़ा के पास पुलिया बन रही है। डिवाइडर पर लगे पत्थर से टकराने के बाद बाइक तीन-चार पलटी खा गई। डूंगरपुर जिले की

सीमलवाड़ा तहसील के गांव मेवड़ा का शाेभालाल पुत्र खातरा भील, सागवाड़ा तहसील के डाेटा गांव का संजय पुत्र जंभीलाल खांट व गलियाकाेट तहसील के बेसरा चाेटा गांव का कल्पेश पुत्र देवजी घायल हाे गया। इनमें शाेभालाल काे गहरी चाेटें आई हैं। तीनाें काे एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

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