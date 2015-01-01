पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना का कहर:शहर से 23 सहित 35 नए कोरोना संक्रमित मिले

डूंगरपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिला कोविड लैब से गुरुवार शाम को जारी 119 सैंपलों की लिस्ट में 35 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 23 मरीज डूंगरपुर शहर से हैं। बताया गया है कि शहर के शिवाजी नगर, गांधी आश्रम, आदर्श नगर, नवाडेरा, लक्ष्मी नगर, प्रगति नगर, जयहिंद नगर, शांति कोलोनी, ब्रह्म स्थली कोलोनी, सुभाष नगर, भुवनेश्वरी कोलोनी, हाउसिंग बोर्ड, पत्रकार कोलोनी, नागेन्द्र नगर से मरीज आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सागवाड़ा से तीन, पिंडावल साबला से एक, नरणिया, माथुगामडा खास, पुनाली, पाडली गूजरेश्वर निवासी मरीज है। इन मरीजों में से कोई भी गंभीर नहीं मिला है तथा सभी को होम आइसोलेट कर इलाज शुरू किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें