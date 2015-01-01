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हाऊसिंग बाेर्ड:हाउसिंग बाेर्ड के 4 मकान ताेड़कर बिना अनुमति बनाया 4 मंजिला काॅम्पलेक्स

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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शहर के रिहायशी इलाकाें में एक तरुण सागर तिराहे के पास पिछले एक साल से अधिक समय से हाऊसिंग बाेर्ड के चार मकानाें पर बड़ा रिहायशी काॅम्प्लेक्स बन रहा है। इस काॅम्प्लेक्स के लिए नगर परिषद से किसी भी प्रकार की वाणिज्य स्वीकृति भी नहीं ली गई है। सीधे हाऊसिंग बाेर्ड के आवासीय मकानाें काे ताेड़कर चार मंजिला काॅम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इतने बडे़ भवन निर्माण में वाणिज्य नियमाें की भी

अवेहलना की जा रही है। इसकाे लेकर भविष्य में सड़क पर पार्किंग सहित कई समस्याओं का सामना करना हाेगा। शहर के बेशकीमती वाणिज्य इलाकाें में शामिल शहीद स्मारक से तरुण सागर तिराहे तक के सड़क के दाेनाें ओर जमीनाें की दर पांच हजार स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है। इस आधार पर नगर परिषद काे आवासीय से वाणिज्य रुपातंरण में लाखाें रुपए की आय हाेती है।

हाऊसिंग बाेर्ड के भवनाें में वाणिज्य भवनाें के निर्माण पर पूर्ण राेक
राजस्थान सरकार की ओर से भवन विहीन लाेगाें काे रियायती दराें में मकान देने के लिए राजस्थान हाऊसिंग साेसायटी का गठन किया हुआ है। इस साेसायटी की ओर से प्रशासन से रियायतीदर से जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। जिससे जमीनाें काे ज्यादा महंगे दाम से खरीदना नहीं पड़े। इसके बाद आवासीय याेजना का निर्माण कर आवेदन निकाले जाता है। जहां पर बीपीएल, मध्यवर्ग आय और उच्च वर्ग आय के अलग-अलग श्रेणी वार आवेदन लेकर मकान बनाकर आवटन किया जाता है। हाऊसिंग बाेर्ड की ओर से वाणिज्य इकाईयाें का भी निर्माण किया जाता है। जहां पर हाऊसिंग बाेर्ड की अधिशेष जमीन जिनका वाणिज्य उपयाेग हाेने

की संभावना है। उन इलाकाें में वाणिज्य इकाई जैसे दुकान, काॅम्प्लेक्स का निर्माण किया जाता है। ऐसे में डूंगरपुर शहर के हाऊसिंग बाेर्ड की आवासीय याेजना के तहत शिवाजी नगर याेजना में इन मकानाें का निर्म्ाण किया गया था। इन मकानाें काे ताेड़ कर पुन: आवासीय मकान ही बनाने का नियम है। किसी भी प्रकार के वाणिज्य उपयाेग नहीं किया जा सकता है। ऐसे में तरुण सागर तिराहे पर चार अावासीय मकानाें काे ताेड़कर वाणिज्य भवन का निर्माण किया जा रहा है।

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