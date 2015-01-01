पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पिंडावल से खबर:पिंडावल में 4 मकानों से 4 लाख के जेवरात चाेरी

डूंगरपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कोई बाहर न सके इसलिए आसपास के मकानों काे बाहर से कर दिया था बंद

गांव में चोरों ने शुक्रवार मध्य रात्रि को चार सूने मकानों को निशाना बनाया और लाखों केो जेवरात व नकदी चाेरी कर लिए। गांव के कालिका माता मंदिर के पास में भगवती शंकर उपाध्याय के मकान में शुक्रवार बीती रात मकान के मुख्य गेट के ताले तोड़कर मकान में घुसे। इस मकान के मालिक परिवार सहित पालाेदा में रहते ऐर वहीं व्यापार करते हैं। सूचना पर यह रात में ही यहां आ गए।

मकान मालिक ने बताया कि सूचना मिलने पर रात को घर आकर देखा तो चोरों ने मकान की अलमारी पेटियां सहित दरवाजे तोड़कर सोने की बोर आधा तोला, टीका आधा तोला, चेन आधा तोला, झुमकी 2 तोला, बाली व कानों की चेन आधा तोला सहित 5 तोला सोने के आभूषण व ढाई किलो चांदी के आभूषण जिसमें 4 चांदी के पायल, कंदोरा, बंगड़ी 3 तोला 6 नंग, 15 चांदी के सिक्के, सहित तांबे के पैसे 100 नंग चोरी कर ले गए।

इसके अलावा घर में आंखों के ऑपरेशन के लिए 40 हजार नकद भी ले गए। चाेरी करने से पहले आरोपियों ने आसपास के मकानों के बाहर से सांकल लगा दी। ताकि जाग होने के बाद लोग बाहर नहीं निकल सके। पड़ोस में रहने वाले भतीजे दीपक उपाध्याय ने बताया कि पास के मकान में खटपट की आवाज सुनाई देने पर उसकी पत्नी ने उठाया। इस पर आवाज लगानी शुरू कर दी। बाहर निकल कर देखा ताे पांच लोगों को भागते हुए देखा। इनके हाथों में लाठियां थी। इसके बाद आवाज लगाने के बाद अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। रात को सूचना मिलने पर साबला थाना से एएसआई निर्भयसिंह मय जाप्ता मौके पहुंचकर नाकाबंदी कराई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें