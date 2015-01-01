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खाद्य सुरक्षा योजना:राशन कार्ड में आधार सीडिंग से लाभार्थियों को मिलेगा नेशनल पोर्टेबिलिटी का फायदा, हर एंट्री पर 1 रुपया देंगे

डूंगरपुर3 घंटे पहले
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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य अभियान के तौर पर लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर सुरेशकुमार ओला ने बताया की आधार सीडिंग के कार्य में उचित मूल्य दुकानदार तथा ई-मित्र संचालक मुख्य भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी स्वयं अथवा उचित मूल्य दुकानदारों की सहायता से गांव में स्थित या नजदीकी ई-मित्रों के माध्यम से अपने आधार कार्ड की जानकारी देकर राशन कार्ड में आधार कार्ड फील्डिंग सीडिंग निः शुल्क करवा सकते हैं।

आधार कार्ड सीडिंग का कार्य के लिए उचित मूल्य दुकानदारों तथा ई-मित्र संचालकों को विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी की प्रविष्टि के लिए एक-एक रुपए का भुगतान किया जाएगा। प्रवर्तक निरीक्षक पुष्पेंद्रसिंह चाैधरी ने बताया कि आधार सीडिंग के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य जिले से बाहर मजदूरी अथवा शिक्षा के लिए माइग्रेट करता है तो वहां पर वी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए आधार सीडिंग कार्य करवाया जा रहा है।

जो प्रदेश में लगभग 80 पूर्ण हो चुका है शेष लाभार्थियों को आधार सीडिंग से जोड़ने के लिए 25 नवंबर तक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि आधार सीडिंग कार्य की प्रतिदिन खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग नियमित रूप से किया जा रहा है। वीसी के दौरान आधार सीडिंग से संबंध में जिला रसद अधिकारी विपिन जैन द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

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