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मौत:गैंजी घाटे के पास कार की टक्कर से प्रौढ़ की मौत

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गैंजी घाटे के पास शनिवार दोपहर को एक कार की टक्कर से 50 वर्षीय प्रौढ़ गंभीर रुप से घायल हो गया। इस पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टर ने मृत​ घोषित कर दिया। शव को डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया। जानकारी के अनुसार एक कार डूंगरपुर से धंबोला की तरफ जा रही थी। सालमपुरा गैंजी निवासी 50 वर्षीय नरेंद्र पाटीदार बाइक के जरिए महुड़ी अपने बेटे को टिफिन देने गया। इस दौरान कार ने टक्कर मार दी। इससे मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर कार्रवाई की।

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