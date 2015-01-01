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सरोकार:अंजुमन ए सैफी जमात ने धर्मगुरु सैयदना साहब की 77वीं सालगिरह पर जरूरतमंद परिवारों को राशन-भोजन दिया

सागवाड़ा4 घंटे पहले
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  • सागवाड़ा में बोहरा समाज की नजाफत कमेटी ने लगाए पौधें, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को नवाजा

अंजुमन ए सैफी जमात सागवाड़ा की तरफ से धर्मगुरु सैयदना साहब की 77वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर गुरुवार को जमात खाना में बोहरा समाज की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। जिसमें आमिल जनाब अब्दुल हुसैन भाई साहब के सानिध्य में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया। शुरुआत में कुरान की तिलावत मुल्ला कुसै भाई साहब ने की। इसाक भाई साहब ने स्वागत उद्बोध दिया। निवर्तमान पालिका उपाध्यक्ष कुतुबुद्दीन कोठी ने अतिथियों का परिचय कराया। अतिथि के रूप में शामिल एसडीएम राजीव द्विवेदी ने संबोधन में कहा कि कोरोनाकाल में बोहरा समाज के सहयोग का जिक्र करते हुए शुजरिया अदा किया।

एसडीएम ने कहा कि कोरोना काल का सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि एक दूसरे को जानने और समझने का मौका मिला। व्यवसायी नरेंद्र खोड़निया ने कहा कि बोहरा समाज ने सामाजिक एकता का परिचय दिया है। शहर और यहां के लोगों की सेवा की है। सागवाड़ा की अर्थव्यवस्था में बोहरा समुदाय का अहम योगदान है। पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करते हुए बोहरा समुदाय हर क्षेत्र में आगे रहा है। डूंगरपुर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति केके गुप्ता ने कहा कि सागवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में रह रहे बोहरा समुदाय ने इस देश को एकता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया है।

पर्यावरण के क्षेत्र में बोहरा समाज हमेशा आगे रहा। पूर्व मंत्री सुशील कटारा ने कहा कि सैयदना साहब ने मानवता की भलाई का संदेश दिया है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार मयूर शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या, जिला प्रमुख सूर्या अहारी, सागवाड़ा प्रधान ईश्वर सरपोटा, गलियाकोट प्रधान जय प्रकाश पारगी, पवन कुमार गोवाडिया, भूपेंद्र भट्ट, दिग्विजय सिंह चुंडावत, कुलदीप गांधी, श्याम भट्ट समेत गणमान्य नागरिक और बोहरा समाज के डॉ इस्माइल दामडी, सैफुद्दीन पीठवाला, हबीब पीठवाला, फखरुद्दीन मांडव, हुसैनी जीवाजी समेत प्रमुख मौजूद थे।

समाज के कुतबुद्दीन तारावाला ने बताया कि धर्मगुरु के मिलाद के अवसर पर बोहरा समाज की नजाफत कमेटी की ओर से पौधे लगाए गए। मैराथन का आयोजन किया गया। काेराेनाकाल के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अनाज और जरूरतमंद परिवारों को भोजन उपलब्ध कराया। संचालन जैनुद्दीन भाई मांडव ने किया। वहीं मांडवी चौक पर भी नागरिकों ने स्वागत किया।

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