पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

61 साल का राजनीतिक सफर:पंचायतीराज के धुरंधर; 90 साल की उम्र, सात बार सरपंच, एक बार प्रधान, जो चुनाव लड़ा वो जीता

डूंगरपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
डूंगरपुर। 1984 में मंच पर हरिेदेव जोशी के साथ देवचंद जैन।
  • 90 वर्षीय देवचंद जैन ने बताई पंचायत चुनाव की खट्ठी मीठी बातें, एक बार जिला परिषद सदस्य भी रहे

28 साल तक सरपंच, पांच साल उपप्रधान और पांच साल प्रधान के साथ 61 वर्ष के राजनीतिक कॅरियर में हर बार जनता ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना। टिकट नहीं​ मिला तो समर्थक आए और चुनाव लड़ने के लिए आगे किया। अपनी ही पार्टी को हरा कर अपना जनमत दिखाया और बताया कि यह होता है जन प्रतिनि​धित्व। डूंगरपुर जिले के गैंजी निवासी देवचंद जैन का राजनीतिक कॅरियर बहुत लंबा रहा।

अभी वे उम्र के 90 वर्ष का पड़ाव पूर्ण कर चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता में इनका नाम गिना जाता है, यही कारण था कि जब कांग्रेस से इनको 1988 में टिकट नहीं मिला तो इनके समर्थकों की फौज ने इनको प्रधान चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया। इस दौरान विपक्षी दलों ने चुनाव लड़ने के लिए भी प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।

समर्थकों की संख्या के चलते बिछीवाड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ कर 1988 में प्रधान चुने गए। यह चुनाव इतना चर्चित रहा था कि उस समय सरपंचों की बाड़ाबंदी करनी पड़ी थी। पथराव हो गया था। पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा था। दैनिक भास्कर ने 90 वर्षीय देवचंद जैन से पंचायतीराज चुनाव को लेकर बातचीत की।

1977 में मुझे घसीट कर नीचे उतारा, मेरे मुंह पर कालिख पोत दी...: जैन बताते है िक 6 मई 1977 को मोहनलालजी सुखाड़िया की गैंजी गांव में ग्राम सभा होने वाली थी। मेरे प्रचार के दौरान विपक्षियों ने मेरी जीप के पर्दे फाड़ दिए। मुझे घसीट कर नीचे उतारा। मेरे मुंह पर कालिख पोत दी। इसकी सूचना मिलते ही भोगीलाल पण्डया व धुलजी भाई वहां पर आ गए।

उन्होंने अपनी धोती से मेरी कालिख पोछी। इसके बाद मोहनलालजी सुखाड़िया स्वयं गैंजी गांव आए। विशाल जनसभा में मेरा हौसला बढ़ाया। मुझे सीने से लगाया और सम्मान किया। वह पल आज भी मेरे लिए काफी यादगार बना हुआ है। इसके बाद 19 दिसंबर 1978 को इंदिरा गांधी को जेल भेजा गया। तब मैंने भी इस घटना के विरोध में गिरफ्तारी दी। 10 दिन तक जेल में रहा। उसी दिन रिहा हुआ, जिस दिन इंदिरा जी रिहा हुई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप बस नामांकन करो...: जब उम्र के 78 वें वर्ष में पहुंचा तो जिला प्रमुख व प्रधान चुनाव आरक्षित हो गए थे। जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए सामान्य सीट से उम्मीदवार खड़ा किया।

मेरी हार्ट की बायपास सर्जरी हुई थी। इसलिए मैं क्षेत्र में नहीं जा सकता था और जा भी नहीं पाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप बस नामांकन भरो। उस समय क्षेत्र बहुत बड़ा था। 6 हजार मतों से चुनाव में जीत दिलाई। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिेकेट भी था। मैं नहीं चाहता था लेकिन जनता ने कहा कि आप फ्रिक मत करो।

उस जमाने में सम्मान की परवाह अधिक होती थी, इसलिए कभी कभी सम्मान में बड़े पद भी छोड़ देते थे...: 40-50 साल पहले के पंचायतीराज चुनाव बिल्कुल अलग थे। वह दौर था जब चुनाव प्रचार साइकिल पर होता था। पंपलेट बांटे जाते थे। रात्रि चौपाल लगा कर प्रचार किया जाता था। एक उत्साह हुआ करता था। उन चुनाव में प्रतिस्पद्र्धा ज्यादा थी, उसके पीछे कारण यह था कि उस जमाने में सम्मान की परवाह अधिक

होती थी। व्यक्तिगत छवि का बहुत बड़ा प्रश्न हुआ करता था। कई बार सिर्फ सम्मान में बड़े पद छोड़ दिए जाते थे। 1959-1960 में पहली बार चुनाव हुए। उस समय पंचायत का क्षेत्र वर्तमान की पंचायत से चार गुना बड़ा होता था। उस समय न्याय पंचायत का भी गठन होता था। चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते थे। निशान दिया जाता था। पंचायतीराज चुनाव मेें विकास कार्य के लिए बजट बहुत कम होता था। पंचायत समिति में

प्रस्ताव लेकर कार्यों को प्रस्तावित कर स्वीकृति निकाली जाती थी। सात बार सरपंच के रुप में चुनाव लड़ा। बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे। एक दिन पहले चुनाव चिन्ह मिलता था। शाम को रिजल्ट आता था। ​इसके बाद फिर प्रधान बनाने की तैयारी होती थी। वह दौर था जब सरपंच व वार्ड पंच मिल कर प्रधान का चुनाव करते थे। इसलिए उस समय का चुनाव अधिक चर्चित हुआ करता था। क्योंकि उस समय सरपंचों की बाड़ाबंदी करनी पड़ती थी। 1988 के चुनाव से पूर्व टिकट मांगी थी। नहीं मिलने पर संगठन के साथ कार्य किया। प्रत्याशी को विजयी बनाया। इसके बाद वर्ष 1988 के चुनाव में वरिष्ठ व्यक्तियों से निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने

टिकट मांगी थी। टिकट नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं को ठेस लगी थी। उन सभी लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ है। मैंने मना कर दिया तो सभी ने एक राय होकर समर्थन की बात कही तो निर्दलीय के रुप में नामांकन किया। 80 मतों से प्रधान का चुनाव जीता। यह कार्यकर्ताओं की जीत थी, जिन्होंने भरोसा दिलाया था। इसके बाद यहां पर आक्रोश भी बढ़ा था। पथराव होने पर पुलिस बल को तैनात करना पड़ा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें