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गिरफ्तारी:मार्च का स्थगित वेतन दिलाने- वेतनमान में कटौती बंद करने के लिए दी गिरफ्तारी

डूंगरपुर3 घंटे पहले
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  • कर्मचारियों की 15 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन, सामंत कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

कर्मचारियों की 15 सूत्री मागाें काे लेकर बुधवार काे अखिल राजस्थान संयुक्त महासंघ के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां दी। महासंघ के आह्वान पर सुबह 10 बजे से महासंघ से जुड सभी संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य कलेक्ट्री गेट के बाहर एकत्रित हुए। जहां पर पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की ओर से की जा रही मनमानी के खिलाफ अपनी वार्ता प्रस्तुत की।

उन्होंने बताया की काेराेनाकाल में सबसे ज्यादा कार्य कर्मचारियों ने किया है। इसके बावजूद उनके वेतन काे काटने के लिए स्वीकृति नहीं ली गई। अध्यक्ष धनेश्वर पंडया ने बताया की काेविड-19 में मार्च माह में स्थगित किए गए वेतन काे जल्द दिया जाए। अगस्त से हर माह हाे रही कटौती काे खत्म किया जाए। उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान कर बोनस जल्द दिलाया जाए।

कर्मचारियों के वेतन से की जा रही वसूली काे बंद किया जाए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों एवं पूर्व में चल आ रही विसंगतियों के निराकरण के लिए गठित सामंत कमेटी की रिपोर्ट काे सार्वजनिक किया जाए। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के अधिकार काे बहाल किया जाए। राज्य के बाेर्ड, निगम, स्वायतशासन संस्थानों के कर्मचारियों काे सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए।

कर्मचारी महासंघ और सरकार के मध्य लागू हुए समझाते काे जल्द लागू किया जाए। कर्मचारियों की वित्तीय व गैर वित्तीय मांगाें के निराकरण के लिए संबंधित विभागों के मंत्री व विभागाध्यक्ष की कर्मचारियों संगठनों से द्विपक्षीय वार्ताएं जल्द हाे। नरेगाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्मिक, पेराटीचर्स, आंगनबाड़ी कार्मिक, मिड-डे-मील वर्कस, शिक्षाकर्मी काे नियमित किया जाए।

इसके बाद कर्मचारियों ने प्रदेश संगठन के आह्वान पर गिरफ्तारी दी। इसके तहत पदाधिकारियों और कार्मिकों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। जिसके बाद पुलिस के वाहनों में बैठाकर उन्हें साबेला तालाब के पास लेकर वापस छाेड़ दिया गया। इस अवसर पर वीरभद्रसिंह मांडव, मांगीलाल पंचाल, मणिलाल मालीवाड़, दिनेश प्रजापति, लक्ष्मी जैन, राजेश्री चाैहान, धर्मेंद्र जैन, लीलाराम भगाेरा, सलीम खां

चावड़ा, नारायणलाल अहारी, जहीर खां, राजेंद्रसिंह चाैहान, कांतिलाल कटारा, दयालसिंह, दशरथ काेटेड़, रमेश खेती, उमरावसिंह, डूलेसिंह, घनश्यामसिंह, हीरालाल गामाेट सहित सदस्य मौजूद थे। संचालन महामंत्री बंशीलाल कटारा, हेमंत कुमारी खराड़ी ने किया।

डिस्काॅम के एफआरटी कर्मचारियों ने की वेतन भुगतान की मांग

डूंगरपुर। डिस्कॉम ऑफिस डूंगरपुर में संध्या एंड कंपनी के एफआरटी कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर वेतन भुगतान की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि एफआरटी कर्मचारियों को कभी भी समय से वेतन भुगतान नहीं किया गया। एक दिन बाद दीपावली का त्यौहार है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को वेतन भुगतान में भी गड़बड़ी की जा रही है। 12 हजार रुपए प्रतिमाह के अनुसार ड्यूटी ज्वाइन कराई, लेकिन भुगतान 6500 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है।

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