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अबूझ मुहूर्त:कई मैरिज गार्डन में विवाह के लिए बुकिंग जारी, इसके बाद 22 अप्रैल से शुरू होंगी शादियां

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • वसंत पंचमी... सर्वार्थ और अमृत सिद्धि योग में होंगे गठबंधन

इस बार 16 फरवरी को वसंत पंचमी सर्वार्थ व अमृत सिद्धि योग में मनेगी। पंचमी तिथि इस दिन सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 5.45 बजे तक रहेगी। इस दिन मां सरस्वती का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। देवी सरस्वती की श्रद्धालु पीले पुष्प व पीले खाद्यान्न से बनी वस्तुओं का भोग लगाकर पूजा करेंगे। अधिकांश लोग स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करेंगे।

महाराष्ट्रीयन व बंगाली समेत कई अन्य समाजों में बालकों का विद्यारंभ संस्कार कराया जाएगा। खास बात यह है कि शुक्र ग्रह के अस्त रहते इन दिनों विवाह मुहूर्त नहीं है, परंतु वसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त में शहर में इस दिन सौ से अधिक जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे।

पंचमी तिथि... सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 5.45 बजे तक रहेगी

जिले में 150 विवाह का अनुमान
पं. भवानी खंडेलवाल ने बताया कि विवाह मुहूर्त 22 अप्रैल से शुरू होंगे। पंडितों के पास कुंडली मिलान करने व विवाह की तिथि वसंत पंचमी के मुहूर्त में तय कराने व पंडितों को इस दिन विवाह कराने बुलाने की जानकारी से अनुमान लगाया है कि इस दिन शहर में सौ से अधिक विवाह होंगे। यदि भोपाल जिले का अनुमान लगाए तो यह संख्या 150 से अधिक हो सकती है।

बाजार भी तैयार, बुकिंग शुरू
बसंत पंचमी और शादियों को लेकर अभी से ही बाजार तैयार हो गए हैं। दरअसल कोरोनाकाल में बाजार बंद रहे। ऐसे में व्यापारियों को काफी घाटा हुआ। इसके बाद छूट नहीं होने के कारण लोगों ने सादगी से शादियां की। इसी वजह से खास व्यापार नहीं हो पाया। लेकिन अब व्यापारियों को उम्मीद है कि उन्हें इस सीजन में फायदा होगा।

घरों में सरस्वती पूजा... पंडितों के अनुसार वसंत पंचमी पर मंदिरों व घरों में मां सरस्वती की पूजा कर श्रद्धालु विद्या-बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। इस दिन सरस्वती वंदना व पूजा का सर्वाधिक शुभ समय सुबह 6.59 से दोपहर 12.45 बजे तक रहेगा।

गुरु के उदित रहते कर सकते हैं धार्मिक और मांगलिक कार्य
पं. भवानी खंडेलवाल के अनुसार वसंत पंचमी पर नवीन प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था की शुरुआत करना भी शुभ व मंगलकारी होता है। इस दिन बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराया जाना भी श्रेष्ठ होता है। इस दिन गुरु ग्रह के उदित रहते धार्मिक और मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे।

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