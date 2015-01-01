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कोरोना की मार:ग्राहकों के लिए बंपर ऑफर, दाे दिन में 20 करोड़ के कारोबार की आस,लंबे समय तक कोरोना की मार झेल चुके बाजार में ग्राहकों की भीड़ से उत्साह

डूंगरपुर3 घंटे पहले
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कोरोना के कारण लॉकडाउन से बाजारों की रौनक मानों खत्म हो गई। अब अनलॉक की स्थिति में दीपावली के साथ बाजारों में रौनक लौट आई है। बाजार पूरी तरह से गुलजार हो गए हैं। दीपावली पर्व की शुरुआत शुक्रवार को धनतेरस से हैं, इससे पहले ही खरीदारी शुरू होने से बाजार को संजीवनी मिल गई है। ज्वैलर्स, ऑटोमोबाइल, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक व घरेलू सामान की दुकानों की भीड़ उमड़ रही है।

जिले भर में आने वाले दाे दिनों में करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार रहने की उम्मीद है। गत साल के मुकाबले इस बार दीपावली त्योहार पर 30 प्रतिशत अधिक कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल, इस बार व्यापारियों ने अपने स्तर पर उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए स्पेशल ऑफर व छूट दे रखी है। इससे लोगों का ध्यान ऑनलाइन की बजाया ऑफलाइन खरीदी पर अधिक गया है।

जिले भर में बाइक के बड़े व छोटे शोरुम पर दु​पहिया वाहन खरीदी व बुकिंग के लिए खासी भीड़ नजर आई। अधिकांश युवाओं ने अपने मनपंसद कलर की बाइक को बुक करा दिया है। शुभ मुहूर्त में बाइक को शोरुम से अपने घर ले गए। शहर के गारमेंट्स व बर्तन की दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की चहल पहल सुबह से देखने को मिली। मिष्ठान की दुकान पर भीड़ अधिक नजर आ रही है। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस दीपावली पर्व से बाजार कोरोना मंदी से उभर कर रफ्तार पकड़ेगा। इस बार की दीपावली पूरी तरह से स्वदेशी रहेेगी, क्योंकि बाजार में चाइना के सामान के विक्रय पर प्रतिबंध है।

सर्राफा बाजार : शादी के लिए ज्वैलरी अभी से
दीपावाली के त्योहार के साथ ज्वैलरी के कारोबार को संजीवनी मिल गई है। कारण यह है कि कोरोना वायरस के चलते शादियों के सावे टलने के कारण इस माह के आखिरी दिनों में एवं दिसंबर में अबूझ सावे हैं। इस कारण गत वर्ष के मुकाबले से 20 फीसदी अधिक कारोबार की उम्मीद है।

ऑटोमोबाइल : बिकेगी 1000 बाइक, कार भी
इस बार धनतेरस पर दुपहिया वाहनों की जबरदस्त मांग है। ऑटो मोबाइल मार्केट से जुड़े लोगों ने बताया कि शुक्रवार को जिले भर में करीब 1000 बाइक बिकेंगी। इसके लिए 550 बाइक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। कार, ट्रैक्‍टर व अन्य वाहनों की बिक्री के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है।

आज धनतेरस : पीतल के बर्तन खरीदना शुभ
धनतेरस शुक्रवार को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि पीतल के कलश में अमृत लेकर आए थे। इसी वजह से मान्यता है कि धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदने से उत्तम स्वास्थ्य घर में आता है। यदि उसी बर्तन में प्रसाद बनाकर माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर और भगवान धन्वंतरि को भोग लगाया जाए तो परिवारजनों की बीमारियां दूर होती है। धनतेरस के दिन सफेद तथा पीले रंग का भोग प्रसाद अवश्य खरीदें। इससे माता लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और भगवान धन्वंतरि आदि प्रसन्न होते हैं। चांदी के बर्तन या चांदी खरीदने से घर में शांति आती है तथा कलेश खत्म होता है। सोना खरीदने से सौंदर्य की वृद्धि होती है। घर में यदि धनतेरस के दिन तांबे का बर्तन लाते हैं तो धर्म की वृद्धि होती है।

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