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अभियान:शहर के 30 स्ट्रीट वेंडर्स को सेंट्रल बैंक ने क्यूआर कोड वितरित कर डिजिटल अभियान से जोड़ा

डूंगरपुर2 घंटे पहले
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  • लाभार्थियों को 1 ट्रांसफर कर लाइव डेमो और डिजिटल लेनदेन की दी जानकारी

लेनदेन के लिए प्रोत्साहित करते हुए बताया कि कोरोना काल में निर्भीक होकर आमजन को जरूरी सामग्री पहुंचाने में स्ट्रीट वेंडर्स कोरोना योद्धा बनकर उभरे हैं। उन्होंने सभी बैंक पीएम स्व निधि योजना में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देने और अधिक से अधिक क्यू आर कोड जारी करने को अनुरोध किया। एनयूएलएम जिला प्रभारी बेअंत कौर ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत बैंकों को सभी स्वावलंबन की राह पर चलने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को क्यू आर कोड जारी करना है एवं न्यूनतम 1 रुपए की राशि का डिजिटल लेनदेन करना है। उपस्थित लाभार्थियों को 1 ट्रांसफर कर लाइव डेमो बताया गया और डिजिटल लेनदेन के लाभ समझाए गए। इस अवसर पर एनयूएलएम शाखा जिला प्रभारी बेअंत कौर, बैंक अधिकारी और एनयूएलएम की लता लबाना एवं अन्य स्टाफ भी मौजूद रहे।

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