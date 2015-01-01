पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मुस्कान संस्थान:प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को बांटे प्रमाण पत्र और इनाम

डूंगरपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बाल अधिकार सप्ताह के तहत शुक्रवार को मुस्कान संस्थान में बाल अधिकारिता सप्ताह का समापन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की शासन सचिव गायत्री राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम में बाल अधिकार सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पर आए बच्चों को सर्टिफिकेट व इनामों का वितरण किया गया।

संस्थान सचिव भरत नागदा ने बताया कि जिला बाल संरक्षण ईकाई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति, मुस्कान संस्थान, चाइल्ड हेल्प लाईन 1098, राजस्थान बाल कल्याण समिति के तत्वावधान में जिले में बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशोक कुमार शर्मा रहे।

वहीं अध्यक्षता मुस्कान संस्थान के सचिव भरत नागदा ने की। समाज कल्याण अधिकारी अशोक शर्मा ने बाल अधिकार सप्ताह के अन्तर्गत किए गए कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में राजकीय गृह एवं गैर राजकीय गृह, सम्प्रेषण एवं शिशु गृह से विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों में प्रथम स्थान न रहे बच्चों को सर्टिफिकेट व इनाम वितरण किया गया।

शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने संस्थान द्वारा अनाथ बच्चों के लिए, बेघर एवं प्रताड़ित महिलाओं के लिए, वृद्वजनों के लिए योजनाओं की जानकारी दी। अन्त में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी प्रशस्ति पत्र के माध्यम से बाल अधिकारों के संरक्षण की शपथ दिलाई गई। संचालन प्रभाष चन्द्र दुबे ने किया। कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण ईकाई से सहायक निदेशक अशोक शर्मा, ब्लॉक सामजिक सुरक्षा अधिकारी पिंकी

मीणा, परिवीक्षा अधिकारी हर्षवर्धन द्विवेदी, संरक्षण अधिकारी कपिल वैष्णव, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी लोहित आमेटा, बाल कल्याण समिति से अध्यक्ष भरत कुमार भट्ट, सदस्य चित्रा व्यास, प्रमोद भट्ट, चाइल्ड हेल्प लाईन 1098 से समन्यवक मेहुल शर्मा व सभी टीम मेम्बर, राजस्थान बाल कल्याण समिति निर्मला पूर्बिया के साथ संस्थान के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें