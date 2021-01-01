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मौसम:हवा के साथ बदला मौसम 4 डिग्री तक चढ़ा तापमान

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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फरवरी की शुरुआत में मौसम एक बार फिर बदल चुका है। इस बार हवा ने भी अपना रुख बदल लिया है। पहले जहां उत्तरांचल की हवा से शीतलहर का असर बढ़ गया था। वहीं अब हवा पश्चिम की ओर से चल रही है। इससे शीतलहर का असर खत्म हो गया है। इससे तापमान 4 डिग्री तक बढ़ गया।

मंगलवार को जहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री था, वहीं बुधवार को 31 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री था, जो बुधवार को 15 डिग्री दर्ज किया गया। हवा 8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। जबकि आद्रता 71 प्रतिशत रही।

मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी तीसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इस वजह से मौसम में एक बार फिर से बदलाव आ सकता है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। वहीं एक बार फिर से शीतलहर का असर बढ़ सकता है। इसके बाद गर्मी शुरू होगी।

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