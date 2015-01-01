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पंचायत समिति:कांग्रेस में घमासान; चीखली के दिग्गज नेता राजेश पाटीदार भाजपा में शामिल

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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आसपुर. आसपुर पंचायत समिति चुनाव में अमृतियां से कमला मीणा ने घूंघट में अपना आवेदन देकर परंपरा का निर्वहन किया।
  • शनिवार तक पंचायत समिति में 198 सीटाें के लिए 314 आवेदन, जिला परिषद की 27 सीटाें के लिए 30 आवेदन
  • बीटीपी ने भी नहीं खाेले पत्ते, अब तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं

नामांकन दाखिल के लिए अब साेमवार का दिन ही अंतिम है। हालांकि दाेनाें ही दलाें से बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए है। पर, किसी काे अभी तक दल का सिम्बाेल नहीं मिला है। वहीं नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस खेमे में बड़ी उठापठक ने सब कुछ ठीक नहीं हाेने का इशारा कर दिया है। यहां पर चीखली क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेसी नेता ओर ओबीसी प्रकाेष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेश पाटीदार ने ऐन वक्त पर भाजपा की सदस्यता ले ली। हालांकि इसके पीछे कारणाें के बारे में काेई भी दिग्गज कांग्रेसी नेता बाेलने काे तैयार नहीं है।

अंदर से आई सुगसुबाहट से पता चला है कि इस बार कुआं जिला परिषद की सीट सामान्य वर्ग की थी और यहां से राजेश पाटीदार इस सीट के प्रबल दावेदार थे। यहीं नहीं कांग्रेस की ओर से बने पैनल में भी राजेश दाैड़ में आगे थे। बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र के जनजाति वर्ग के बड़े नेता ने इसी सीट से चुनाव लड़ने की ताल ठाेक दी है। इसके चलते ऐन वक्त पर राजेश का टिकट काटा गया है। इससे खफा हाेकर कांग्रेस से

भाजपा का दाम थाम लिया है। सूत्र बताते है कि भाजपा ने राजेश काे उसी क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाना लगभग तय कर दिया है। यही हाल चीखली पंचायत समिति के भी अन्य वार्डाें की है। यही नहीं कुछ कांग्रेसी उम्मीदवाराें ने पंचायत समिति चुनाव में टिकट नहीं मिलने की आशंका पर बगावत के स्वर खड़े करते हुए अपने नामांकन भी दाखिल किए हैं।

कांग्रेस: पूर्व जिलाध्यक्ष पंड्या ने जिला परिषद सदस्य के पीठ सामान्य वर्ग से भरा आवेदन
जिला परिषद सदस्य के लिए शनिवार तक कुल 30 आवेदन आ चुके है। शनिवार काे जिला परिषद के पीठ सीट जाे सामान्य वर्ग से रिजर्व थी। इसमें कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रियकांत पंड्या ने अावेदन किया है। वहीं उनके सामने भाजपा के ईश्वरलाल लबाना ने आवेदन किया है। इसके अलावा भाजपा के कद्दावर महिला नेता चंद्रकला कलासुआ ने भी बिलड़ी से आवेदन किया है।
दाेवड़ा: बीटीपी ने नहीं भरा नामांकन, डाेजा सीट पर भाजपा के 3 उम्मीदवार ने नाम भरा
दाेवड़ा पंचायत समिति में भाजपा-कांग्रेस से जुड़े उम्मीदवार ने नामांकन भरे हैं। इसमें चाैकाने वाली बात है कि किसी भी बीटीपी से जुड़े लाेगाें ने आवेदन नहीं किया है। साेमवार काे शाम तक उन्हें चुनाव चिन्ह भी आंवटित हाे जाएंगे। दाेवड़ा प्रधान सीट पुरुष के लिए रिजर्व है। ऐसे में 27 दिन प्रधान रही मंजुला राेत ने भाजपा से नामांकन भरा है। वह पहले कांग्रेस से प्रधान पद पर रह चुकी हैं।

भाजपा-कांग्रेस ने नहीं खाेले अपने पत्ते, अाज आएंगे प्रभारी, इसके बाद तय होंगे नाम
नामांकन का अंतिम दिन साेमवार है। इसके बावजूद भाजपा, कांग्रेस और बीटीपी ने अपने उम्मीदवार के नाम जाहिर नहीं किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद ताराचंद भगाेरा ने बताया कि अभी तक किसी काे सिम्बाेल नहीं दिया है। रविवार काे प्रभारी अाएंगे। इसके बाद ही तय हाेगा। प्रधान और जिला प्रमुख के नाम ताे मतदान के बाद ही तय हाेंगे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या ने बताया कि आवेदन करने वाले सभी नामाें पर प्रदेश स्तरीय कमेटी के नेतृत्व में चर्चा चल रही है। फाइनल रविवार शाम तक हाेने की पूरी संभावना है।
परिवारवाद में उलझी कांग्रेस: राजेश पाटीदार
कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए राजेश पाटीदार बाेले िक कांग्रेस में काम करने वाले कार्यकर्ताओं काे तव्वजाें नहीं मिलती है। यह परिवारवाद में ही उलझे हुए हैं। सामान्य वर्ग के लिए अारक्षित सीट पर भी अन्य वर्ग काे खड़ा करना ठीक नहीं है। यहां के बड़े नेता सब अपने परिवार काे ही देना चाहते है। ऐसे में मजबूर हाेकर कांग्रेस से दूर हुए है। अब भाजपा से जुड़ गए है अाैर पूरे मन से काम करेंगे।

भाइयों ने अलग-अलग दलों से भरे नामांकन
पाड़वा से एक ही परिवार से जुड़े दो युवाओं ने अलग-अलग पार्टी से नामांकन दाखिल किए है। जिसमें गोविंद डामोर ने कांग्रेस से और प्रकाश डामोर ने बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल किया। दोनों चचेरे भाई हैं। वहीं वार्ड नंबर 29 रणोली से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाली पवित्रा जोशी भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रही हैं और वर्तमान में सिद्धनाथ मंडल के अध्यक्ष हैं।

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