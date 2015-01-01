पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आइसोलेशन कक्ष:कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से, परीक्षा केंद्रों पर 84 जैमर, आइसोलेशन कक्ष

डूंगरपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से, परीक्षा केंद्रों पर 84 जैमर, आइसोलेशन कक्ष

राजस्थान पुलिस प्रदेश में 5348 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए 17.5 लाख आवेदन आए है। शहर के पांच सेंटर पर शुक्रवार से तीन दिन लिखित परीक्षा होगी। सुबह 9 से 11 और दोपहर 3 से 5 बजे होने वाली परीक्षा के लिए डूंगरपुर के केंद्रों पर 15 हजार 120 अभ्यर्थी नामांकित है। यानी रोज 5040 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। राज नोबल्स डिग्री कॉलेज, किशनलाल गर्ग स्कूल, श्रीनाथ पब्लिक स्कूल, शिवनारायण चौबीसा

कॉलेज, राजकीय महारावल स्कूल भी तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। प्रवेश पत्र और फोटो आईडी के साथ मास्क ​अनिवार्य होगा। कोरोना काल में हो रही इस परीक्षा को लेकर हर सेंटर पर आइसोलेशन रुम की व्यवस्था होगी। पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने गुरुवार को पुलिस लाइन में अधिकारियों की बैठक लेकर परीक्षा के संबंध में बिफ्र कर दिया है।

सुरक्षा : सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर रूम पर जैमर की व्यवस्था की गई है। इस तरह से 84 जैमर लगाए गए है। केंद्र के बाहर एक पुलिस अधिकारी व छह कांस्टेबल को तैनात किया जाएगा। स्ट्रांग रुम की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया है। सभी केंद्र पर पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। दो फ्लाइंग स्क्वायड नियुक्त किए है। सावधानी : प्रवेश पत्र में 3 गुणा 4 सेमी का लेटेस्ट फोटो लगाना होगा। हस्ताक्षर, थंब इंप्रेशन के साथ केंद्र पर कोरोना का स्वघोषणा पत्र भी देना होगा। कोरोना को देखते हुए एक कक्ष में 24 से अधिक अभ्यर्थी नहीं होंगे, लेकिन कक्ष बड़ा होने पर व्यवस्था की जाएगी। कोरोना गाइड लाइन व प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा।

ड्रेस कोड : परीक्षा केंद्र पर पुरुष या महिला अभ्यर्थी आधे आस्तीन की टीशर्ट, शर्ट, सुट, साडी, आधी आस्तीन का कुर्ता, हवाई चप्पल पहन कर आए। बालों में साधारण रबर बैंड लगा कर आए। चप्पल परीक्षा कक्ष से बाहर खुलवाएं जाएंगे। इनसे बचे : मोबाइल, आईपेड, हार्डडिस्क, डेटाकार्ड, केलकुलेटर, एटीएम कार्ड, धातु से बनी चीज, कान में लगी किसी तरह की मशीन, घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट, पर्स, हैंडबैग, डायरी, कपड़ों में बड़ा बटन, ब्रॉन्च, बैज, फूल आदि लाने पर पाबंदी रहेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें