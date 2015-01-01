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ज्ञापन:मेडिकल काॅलेज में कार्यरत नर्सेज का बकाया वेतन दिलाने की मांग, ज्ञापन

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • वेतनमान के चलते इन्हें अार्थिक परेशानी का सामान करना पड़ रहा ह

राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से गुरुवार काे कलेक्टर काे ज्ञापन साैंपकर मेडिकल काॅलेज में कार्यरत नर्सेज का बकाया वेतन दिलाने की मांग रखी।आरएनए अध्यक्ष बंशीलाल कटारा ने बताया मेडिकल काॅलेज नर्सेज का विगत दाे माह का वेतन बकाया है। जिससे नर्सेज की आर्थिक स्थिति खराब हाे रही है। लाेन एवं ऋण की किश्त का भुगतान करने में परेशानी आ रही है। उन्हाेंने बताया की आगामी सप्ताह दीपावली का पर्व है। एेसे में बगैर वेतनमान के चलते उन्हाें आर्थिक परेशानी का सामान करना पड़ रहा है। उन्हाेंने शीघ्र वेतनमान दिलाने की मांग रखी। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में पुष्प त्रिवेदी, पंकज परमार, दिनेश वरहात, पुष्पेंद्रसिंह, बंशीलाल राेत, राजेश कटारा सहित कई सदस्य माैजूद थे।

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