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बैठक:चुनाव में कर्मचारियों की समस्याओं और समाधान पर चर्चा,पंचायती राज आम चुनाव प्रकोष्ठ प्रभारियों की समीक्षा बैठक

डूंगरपुर3 घंटे पहले
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जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर ने पंचायत राज चुनाव से संबंधित विभिन्न प्रकोष्ठ अधिकारियों व प्रभारियों को आह्वान किया है। कलेक्टर सुरेशकुमार ओला ने बताया कि 20 नवम्बर तक अपने प्रकोष्ठ से संबंधित कार्यों को इस प्रकार करें कि चुनाव प्रक्रिया से जुडे़ किसी भी कर्मचारी को परेशानी न हो। समीक्षा बैठक में चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रकोष्ठों के अधिकारियो से एक-एक प्रकोष्ठ वार अब तक की गई तैयारियों की जानकारी लेते हुए समीक्षा की एवं उसमें सुधार के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान दिए।

उन्होंने प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों को कहा कि चुनाव में आने वाले कर्मचारियों को क्या-क्या समस्याएं आ सकती है, उसका स्वयं आकलन करें तथा अपने आप को उस चुनाव कार्मिक के स्थान पर रख देखे तो समस्त समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। उन्होंने ईवीएम, सांख्यिकी, वाहन व्यवस्था, भुगतान व्यवस्था, रूट चार्ट, वेलफेयर आदि प्रकोष्ठों में अपेक्षित सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कोई कर्मचारी अपनी कार्य में कोताही नहीं बरते।

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