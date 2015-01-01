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कोरोना हेल्प डेस्क:जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने गठित की कोरोना हेल्प डेस्क

डूंगरपुर3 घंटे पहले
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कोविड-19 के खिलाफ एक अभियान के तहत जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स बैठक गुरुवार को हुई। इसमें कोरोना हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहां आमजन कोरोना संबंधी अपनी शंकाओं का समाधान कर सकेगा। प्राधिकरण सचिव अमित सहलोत ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी चरम पर है। लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। आम लोगों के सामने विभिन्न समस्याएं भी सामने आ रही है।

जैसे कोरोना संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने या स्वयं के कोरोना संक्रमित होने पर क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? कहां जाना चाहिए? क्या उपचार लेना चाहिए? कैसे घर पर स्वयं को आइसोलेट करना चाहिए? आदि अनेक जानकारियों का अभाव है। इसके चलते लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। इसलिए, संक्रमित होने के मामलों में क्या करना है, इसके बारे में जागरूकता की आवश्यकता है।

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