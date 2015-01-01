पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कानूनी अधिकार:दोवड़ा: कार्यशाला में महिलाओं को समझाए उनके कानूनी अधिकार

डूंगरपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को दोवड़ा में महिला जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन स्वाति पारिक एडवोकेट एवं पीसीपीएनडीटी कार्डिनेटर सुमित्रा फुमतिया ने महिलाओं को विधिक अधिकारों से अवगत कराया।जिला प्राधिकरण, सचिव अमित सहलोत ने बताया कि पूर्व में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा जिले से दो महिलाओं के नाम रिसोर्स पर्सन के रूप में मांगे गये थे, तत्पश्चात उन्हें वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यशाला में संविधान एवं महिला, पारिवारिक कानून (शादी, तलाक, भरण पोषण, न्यायिक पृथक्करण एवं महिला का संपति पर अधिकार) आपराधिक कानून एवं दीवानी कानून, श्रम कानून (कार्यस्थल अधिनियम, 2013 में यौन उत्पीड़न की रोकथाम, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 द फैक्ट्रीज एक्ट, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976) एवं महिला एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार आदि विषयों पर विभिन्न कानूनी जानकारी उपलब्ध कराते हुए विचार विमर्श किया गया एवं महिलाओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें