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आदेश जारी:डॉ. श्रीकांत बने मेडिकल कॉलेज के स्थाई प्रिंसिपल

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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मेडिकल कॉलेज को पांच माह बाद स्थाई प्रिंसिपल मिल गया है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी ने आदेश जारी कर डॉ. श्रीकांत असावा को स्थाई प्रिंसिपल बनाया है। डॉ. असावा मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक विभाग के अध्यक्ष हैं तथा अभी प्रभारी प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अधीक्षक पद पर थे।

अगस्त 2020 में डॉ. शलभ शर्मा के भीलवाड़ा स्थानांतरित होने के बाद से पद था खाली, प्रभारी प्रिंसिपल कॉलेज की शैक्षणिक व कोविड गतिविधियों में भी ड्यूटी होने से प्रिंसिपल पद पर नहीं कर पा रहे काम। राजमेस ने जयपुर में गत नवंबर में प्रिंसिपल पद के लिए जयपुर में इंटरव्यू लिए थे। तीन माह बाद स्थाई प्रिंसिपल के आदेश जारी किए गए हैं। डॉ. असावा ने प्रिंसिपल पदभार संभालने के बाद अधीक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है।

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