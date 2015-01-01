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अवैध भंडारण:हर रसोई गैस सिलेंडर पर मिलते थे कमीशन के 20 रुपए, इसलिए बाेड़ीगामा छोटा में किया अवैध भंडारण

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • बाेड़ीगामा के वासुदेव सेवक, महावीर गैस एजेंसी साबला और सन्मति गैस एजेंसी रीछा पर केस

बोड़ीगामा छोटा में बरामद 108 रसोई गैस सिलेंडर के मामले में दो गैस एजेंसी संचालक और भंडारण करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में भंडारणकर्ता वासुदेव सेवक, एलपीजी सिलेंडर दाता भारत गैस एजेंसी साबला के मनाेज जैन और इंडेन गैस एजेंसी रीछा के शंकरलाल मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने बताया की साबला पुलिस की सूचना पर बाेड़ीगामा छाेटा में प्रवर्तक निरीक्षण पुष्पेंद्रसिंह के साथ कार्रवाई के तहत वासुदेव सेवक के वहां पर 108 सिलेंडर और 144 डायरी मिली थी। जहां पर इन एलपीजी सिलेंडर काे जब्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई करते हुए एलपीजी पेट्राेलियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

जिसमें वासुदेव सेवक की ओर से भंडारण करने का मामला दर्ज हुआ है। वहीं गैस एजेंसी संचालकाें के खिलाफ भी अलग-अलग धारा में केस दर्ज हुआ है। बाेडीगामा छाेटा, बड़ा, काब्जा, पडाैली सहित आसपास के गांव में वासुदेव सेवक ने अपनी जान पहचान बना रखी थी। इसका फायदा गैस एजेंसी संचालकाें ने उठाया।

उन्हाेंने उसे बिचाैलियाें के रूप में तैयार किया। जहां पर इन गांवाें के उपभाेक्ता जाे की इंडेन और भारत गैस से जुडे हुए थे। उनकी डायरी बिचाैलियाें के माध्यम से साबला और रीछा लेकर आता था। जहां पर भारत गैस एजेंसी के संचालक मनाेज जैन की ओर से इन्हें हाथाे-हाथ बुकिंग करते हुए 600 रुपए में सिलेंडर वासुदेव काे देते थे।

इससे उन्हें हाेम डिलेवरी का 15 रुपए, बुकिंग के तहत मिलने वाला लाभांश मिलता था। इससे एजेंसी संचालक काे हाेम डिलेवरी का पूरा पैसा वसूल कर देते थे। यहीं स्थित इंडेन गैस एजेंसी शंकरलाल मीणा की रहती थी। वाे भी हाेम डिलेवरी की कमाई बचाने के चक्कर में वासुदेव काे इन गांवाें का बिचाेलिया बना रखा था।

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