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स्वीकृत:मुख्यमंत्री कोष से आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

डूंगरपुर3 घंटे पहले
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उपखंड क्षेत्र डंूगरपुर, साबला, सीमलवाड़ा, बिछीवाड़ा एवं सागवाड़ा में घटित आकास्मिक दुर्घटना में मृतक के आश्रित परिजन को मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुल 9, 32, 500 रुपए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने तहसील डंूगरपुर के मरता पुत्र कचरा परमार निवासी भाटड़ा, शारदा पत्नी मनोहर कटारा, निवासी माथुगामड़ा, देवचन्द्र पुत्र कचरा कोटेड निवासी पालदेवल, कोकिला पत्नी अमृतलाल अहारी निवासी तलैया, अजय पुत्र काना घोघरा निवासी मझौला एवं लता पत्नी कन्हैयालाल कटारा निवासी माथुगामड़ा, तहसील सीमलवाड़ा के रमेशचन्द्र पुत्र हवचन्द कलाल निवासी सीमलवाड़ा, तहसील साबला के

नारायण पुत्र नाथुकीर निवासी साबला एवं तहसील बिछीवाड़ा के धुला पुत्र नाथा मनात निवासी छापी के घटित आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित परिजन को एक-एक लाख की स्वीकृत की गई है। दुर्घटना में घायल होने पर आश्रित परिजन तहसील सागवाड़ा के विशाल जैन पुत्र राजमल जैन निवासी पुनर्वास कॉलोनी के को बीस हजार, तहसील डंूगरपुर के जानवी उर्फ जिनु पुत्र पंकज परमार निवासी पगारा को दस हजार तथा तहसील सीमलवाड़ा के नारायण पुत्र मानाजी ताबियाड निवासी मोदर को पच्चीस सौ की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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