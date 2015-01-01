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3 दिन में 3 चरणों में होगा सीआरएस निरीक्षण:पहले रायगढ़ से 25 किमी, फिर 25, अंतिम दिन 21 किमी तक होगी ट्रैक की मजबूती की जांच

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • आज सीआरएस स्पेशल ट्रेन से उदयपुर से चित्तौड़गढ़ तक इलेक्ट्रीफाइड का निरीक्षण कर स्पेशल ट्रेन से वाया आबूरोड, हिम्मतनगर होते हुए पहुंचेंगे रायगढ़
  • रेलवे संरक्षा आयुक्त कल सुबह 10.30 बजे से शुरू करेंगे निरीक्षण

पश्चिमी वृत के रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) आरके शर्मा 19 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे अपनी सीआरएस स्पेशल ट्रेन से रायगढ़ से निरीक्षण शुरू करेंगे। पहले दिन 25 किमी का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद 20 दिसंबर को आगामी 25 किमी और 21 दिसंबर को शेष 21 किमी का निरीक्षण करते हुए डूंगरपुर पहुंचेंगे। सीआरएस अपनी स्पेशल ट्रेन से शुक्रवार को उदयपुर पहुंचेंगे। यहां से इसी दिन 10.30 बजे चित्तौडग़ढ़ के डेट स्टेशन से उदयपुर तक इलेक्ट्रीफाइड लाइन का निरीक्षण करने के बाद रात में आबू रोड, अहमदाबाद होते हुए रायगढ़ पहुंचेंगे।

19 दिसंबर की सुबह 9 से 10.30 बजे तक रायगढ़ स्टेशन पर आमान परिवर्तन के संबंध में चर्चा करेंगे। 10.30 बजे से स्पेशल ट्रेन से निरीक्षण शुरू करेंगे। रेल मंडल अजमेर के पीआरओ अशोक चौहान ने बताया कि उदयपुर-अहमदाबाद आमान परिवर्तन के तहत रायगढ़ से डूंगरपुर के निरीक्षण को लेकर सीआरएस आरके शर्मा का कार्यक्रम प्राप्त हो गया है। शेड्यूल के अनुसार सीआरएस शर्मा गुरुवार दोपहर अपनी स्पेशल ट्रेन से मुंबई के दादर स्टेशन से रवाना हो चुके हैं।

शुक्रवार सुबह 8.05 बजे अजमेर स्टेशन पहुंचेंगे। यहां से सीआरएस स्पेशल ट्रेन सुबह 10.30 बजे चित्तौडग़ढ़ के डेट स्टेशन पहुंचेंगी। डेट स्टेशन से उदयपुर के बीच इलेक्ट्रीफाइड लाइन का निरीक्षण करने के बाद डूंगरपुर-रायगढ़ सेक्शन के निरीक्षण के लिए रवाना हो जाएंगे। इधर, सीआरएस निरीक्षण को लेकर डूंगरपुर सहित रायगढ़ तक के सभी रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई का कार्य शुरू हो गया है।

गुरुवार सुबह डूंगरपुर रेलवे स्टेशन परिसर की सभी हाईमास्ट लाइट्स, प्लेटफार्म की एलईडी लाइट्स की बिजली सप्लाई चालू कर दी है तथा इलेक्ट्रिक विभाग ने जनरेटर सिस्टम का ट्रायल लिया। समूचा रेलवे स्टेशन अब चकाचक होने लगा है। रात को स्टेशन परिसर 12 हाईमास्ट लाइट्स और प्लेटफार्म क्रमांक 1, 2 और 3 पर 60 से अधिक एलईडी लाइट्स लगाई गई है, इनकी दूधिया रोशनी से समूचा स्टेशन परिसर रोशन होगा। एक बड़ी हाईमास्ट मेनगेट पर लगाई गई है। सीआरएस निरीक्षण के दौरान रेलवे ट्रेक, स्टेशन परिसर व प्लेटफार्म आदि का भी अवलोकन किया जाएगा।

लाभ अभी नहीं... सीआरएस के बाद अनुमति मिली तो भी कोविड-19 गाइडलाइन के चलते फिलहाल यात्री ट्रेन नहीं चलेगी, व्यापारी चाहें तो मालगाड़ी शुरू होगी

सीआरएस निरीक्षण के बाद सबकुछ ठीकठाक रहा तो यात्री ट्रेन चलाने को हरी झंडी मिल सकती है लेकिन फिलहाल कोरोना संक्रमणकाल के चलते यात्री ट्रेन नहीं चल सकेगी। क्योंकि कोविड-19 गाइडलाइन के तहत रेलवे द्वारा पहले ही देश भर में महज 20 फीसदी ट्रेनों को ही चलाया जा रहा है। ऐसे में डूंगरपुर से अहमदाबाद तक सीआरएस की हरी झंडी होने के बाद यात्री ट्रेन नहीं चल सकेगी। लेकिन अगर यहां के जनप्रतिनिधि, आमजनता चाहे तो ट्रेन संचालन के लिए राज्य सरकार से मांग कर सकती है और राज्य सरकार रेलवे बोर्ड को यह मांग भेज सकता है।

फिर इसके बाद रेलवे बोर्ड गृहमंत्रालय से अनुमति लेकर विशेष परिस्थितियों में एक ट्रेन डूंगरपुर से अहमदाबाद तक चल सकती है। इसके अलावा अगर यहां के व्यापारी चाहे तो दक्षिणी राज्यों से माल मंगाने व भेजने के लिए रेलवे बोर्ड को मालगाड़ी संचालन की मांग कर सकते हैं। मालगाड़ी के लिए रेलवे बोर्ड को गृहमंत्रालय से अनुमति नहीं लेनी है।

रेलवे स्टेशन पर सबकुछ आधुनिक, यात्रियों को केन्द्र में रख विकसित की बेहतर सुविधाएं
रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। प्रत्येक सुविधा को यात्री को केन्द्र में रखकर विकसित किया गया है। मुख्य द्वार पर बुजुर्ग व दिव्यांगों के लिए अंदर आने के लिए दोनों ओर रैंप व सीढिय़ां, बुकिंग विंडो पर भी पांच में से एक विंडो दिव्यांगों के लिए है। प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए सीढिय़ों के साथ ही रैंप बनाया गया है। प्लेटफार्म की ऊंचाई भी हाईलेवल रखी गई है। इसके दो बड़े फायदे हैं।

इससे ट्रेन के मेनगेट और प्लेटफार्म के बीच की ऊंचाई समानांतर होने से बुजुर्ग व दिव्यांग आसानी से ट्रेन में चढ़ सकेंगे वहीं ट्रेन चलने के दौरान यात्री दुर्घटना की संभावना भी शून्य हो गई है। प्लेटफार्म क्रमांक 1, 2 व 3 पर सामान्य यात्रियों के साथ ही बुजुर्ग व दिव्यांगों का खास ख्याल रखा गया है। प्लेटफार्म क्रमांक 1 से 2 व 3 तक पहुंचने के लिए फुटओवर ब्रिज पर सीढिय़ों के साथ ही रैंप बनाया गया है। एक तरह से सभी सुविधाओं में बुजुर्ग और दिव्यांगों का खास ध्यान रखा गया है।

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