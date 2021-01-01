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एक फरवरी को शिशु गृह के गेट पर मिली थी:अभी आंखें भी नहीं खोली थी और दुनिया छोड़ चली

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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एक फरवरी काे समाज कल्याण विभाग के शिशु गृह के गेट पर लावारिस हालत में नवजात बच्ची मिली थी। इसका जन्म पांच-आठ घंटे पहले ही हुआ था। नवजात का शरीर ठंडा था। बच्ची काे एसएनसीयू वार्ड में भर्ती करा कर डॉक्टर इलाज कर रहे थे।

प्री मैच्योर हाेने के कारण बच्ची का का वजन महज 1 किलाे 400 ग्राम था, सांस लेने में तकलीफ थी। बच्ची ने अब तक अपनी आंखें भी नहीं खाेली थी। तीन दिन तक जिंदगी से जंग लड़ रही नवजात बच्ची ने मंगलवार रात करीब 10 बजे यानि 35 घंटे बाद दम ताेड़ दिया। शिशु गृह ने रीति-रिवाज के साथ नवजात का अंतिम संस्कार किया। इस साल बच्ची काे लावारिस हालत में इस तरह से छाेड़ देने का शहर में यह पहला मामला है।

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