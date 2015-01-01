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जागरूक:आईसीडीएस की महिला अधिकारी, कर्मचारियों को कानूनी जानकारियां देकर किया जागरूक

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • जिला विधिक सेवा सप्ताह कार्यक्रम के दूसरे दिन बताए इनके अधिकार

जिला विधिक सेवा सप्ताह के दूसरे दिन गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित सहलोत ने महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला अधिकारी व कर्मचारियों को कानूनी जानकारियां देकर जागरूक किया। उनको कार्यस्थल पर उनके अधिकार, किसी भी तरह की प्रताडऩा होने पर कानूनी अधिकार आदि बताए गए।

सचिव सहलोत ने महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि पिछले दशकों में स्त्रियों का उत्पीडऩ रोकने और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए कई कानून पारित हुए। अगर इतने कानूनों का समुचित पालन होता तो भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव और अत्याचार अब तक खत्म हो जाता लेकिन पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते यह संभव नहीं हो सका है। आज हालत यह है कि किसी भी कानून का पूरी

तरह पालन होने के स्थान पर कुछ ही कानूनों का पालन हो रहा है लेकिन भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों की कमी नहीं है। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए पीडित प्रतिकर एवं विधिक सहायता की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी होना अति आवश्यक है । घरेलू हिंसा व संविधान में प्रदत्त

अधिकारों एवं भरण पोषण के बारे में कानून की भी चर्चा की गई। भ्रुण हत्या एक सामाजिक अभिशाप है, के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विभाग के संरक्षण अधिकारी मोतीलाल मीणा, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की पूजा माखीजा, अरूणा चतुर्वेदी आदि उपस्थित रही।

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