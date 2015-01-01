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राॅयल्टी वसूली:राॅयल्टी ठेकेदार के कार्मिक माइनिंग फोरमैन बनकर कर रहे अवैध वसूली

डूंगरपुर5 घंटे पहले
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  • ठेकेदार के पास जिले में केवल सात स्थानों से माइनिंग कर निकल रहे साफ्टस्टोन पर राॅयल्टी वसूली का अधिकार, नाके पर राेकने का नियम, ठेकेदार हाईवे पर राेक रहा वाहन

तनुज शर्मा|खनन विभाग में अब नेशनल हाईवे अाठ पर खनिज से निकलने वाली ट्रकाें से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। साॅफ्टस्टाेन की राॅयल्टी ठेकेदार की ओर से हाइवे पर वाहनाें काे राेक कर अवैध खनिज और मिनरल ले जाने की धाैंस दिखाकर वसूली की जा रही है। राॅयल्टी ठेकेदार चेतक मिनरल की ओर से खेरवाड़ा टाेल नाके के पास अवैध वसूली की जा रही है।

इसके लिए ठेकेदार की ओर से आठ से दस वाहन भी लगाए हैं। भास्कर टीम को शिशाेद के पास एक ट्रक चालक, खलासी और परिवहनकर्ता ने बताया की उनका वाहन क्ले चाइना काे उदयपुर केआगे से भरकर गुजरात पहुंचाना था। ड्राइवर राधेश्याम कीर ने बताया कि ट्रक काे राॅयल्टी ठेकेदार के आदमियाें ने खेरवाड़ा स्थित खांडी ओबरी टाेल नाके पास रुकवाया।

जहां पर वाहन में माैजूद परिवहन के खनन संबंधित कागजात दिखाए। राॅयल्टी ठेकेदार वाहन आरजे 27 यूए 6907 में सवार लाेकेंद्रसिंह ने कागजात देखते हुए उसे गलत बताकर अपने पास रख लिए। वाहन काे टाड़ी ओबरी के पास ही रात बारह बजे राेक दिया। राधेश्याम ने राॅयल्टी ठेकेदार के कार्मिक काे कई बार कागजात पूरे हाेने के साथ वापस लाैटाने की बात कही।

इसके बावजूद ठेकेदार के आदमी उसे अवैध परिवहन बताते हुए पैसा मांगने लगे। ठेकेदार के कार्मिक ने सेठ से लेन-देन के लिए बुलाने की बात कही। जिस पर चालक ने रात काे सेठ काे नहीं उठाने की बात कहते हुए ट्रक साइड में लगाकर साे गया। दूसरे दिन ट्रक काे खेरवाड़ा से शिशाेद में ले अाए। जहां से उसके सेठ से पैसाें की मांग करते रहे।

बाद में उसे पैसा नहीं मिलने पर खनन विभाग काे सूचना दी। इसके बाद खनन विभाग की अाेर से फाॅरमेन शांतिलाल अहारी ने ट्रक की जांच करने पर उसके पास कागजात नहीं मिले। उसने कागजात की जानकारी ली ताे ठेकेदार के कार्मिक आधे घंटे में आकर दे गए।

ट्रक के मालिक से मांगे रुपए, नहीं देने पर थाने में खड़ा करवा दिया वाहन

राॅयल्टी ठेकेदार ने खेरवाड़ा टाेल नाके के पास मातेश्वरी ट्रंासपाेर्ट के दाे ट्रकाें काे परिवहन करते हुए पकड़ा। जहां पर उनके ट्रकाें के अागे अपनी जीप लगाते हुए वाहनाें काे राेक दिया। इन वाहनाें में फाल्सपार दाना हाेने के कारण ट्रक चालक भी भयभीत हाे गए। इस वाहन काे जीप आरजे 27 टीए 5887 में सवार लोगों ने राेककर अवैध वसूली की मांग की। ट्रक चालक ने अपने सेठ नारायण पटेल की नंबर दिए। जिस पर राॅयल्टी ठेकेदार ने वाहनाें से रुपए की डिमांड की। जिस पर उसने आनाकानी करने पर एक वाहन काे खेरवाड़ा थाने में खड़ा कर दिया। वहीं दूसरा ट्रक वाड़ा पाल करते हुए डूंगरपुर सीमा में प्रवेश किया। जहां पर पहले ट्रक काे खेरवाड़ा थाने में खड़ा करने के बाद केसरीयाजी माइनिंग विभाग के अधिकारियाें काे दूसरे दिन सूचना दी। वहीं दूसरी ट्रक की सूचना भी माइनिंग विभाग के अधिकारियाें काे दी।

यह है नियम : राॅयल्टी ठेकेदार सिर्फ डूंगरपुर माइनिंग विभाग के अंर्तगत पिपलादा, माथुगामड़ा, देवल, बाेखला, भंडारिया, सरकण और साबला में माइनिंग से निकले साॅफ्टस्टाेन की रायल्टी वसूली कर सकता है। की कर सकता हैं। राजस्थान में सिर्फ डूंगरपुर जिले में राॅयल्टी का ठेका 2 कराेड़ 50 लाख में चेतक मिनरल काे ठेका दिया गया है। ठेकेदार काे इन माइंस के आसपास अपना ऑफिस या टीम स्थापित कर निकलने वाले अवैध परिवहन वाहनाें काे राेककर राॅयल्टी विभाग के पास जमा करानी है। जबकि माइनिंग एरिया के अलावा पूरे हाइवे क्षेत्र में अवैध वसूली करने की शिकायत है।

^हमारे पास राॅयल्टी ठेकाकर्मी की लगातार शिकायत आ रही थी। विभाग की टीम के पास अवैध वसूली काे लेकर कुछ लिखित में शिकायत भी मिली है। नियमानुसार उन्हें डूंगरपुर सीमा से बाहर नहीं जाना है। फिर वाे खेरवाड़ा टाेक नाके पास वाहनाें काे राेक रहे है। इसके लिए ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र खटीक, जिला माइनिंग अधिकारी ^हमारे पर सारे आराेप झूठे है। हमने ताे खेरवाड़ा के पास वाहन काे राेका था। जिसमें फेल्सपार मिलने के बाद सूचना माइनिंग विभाग काे दी थी। माइनिंग विभाग काेई कार्रवाई नहीं कर रहा हैं। नरेंद्रसिंह, प्रतिनिधि चेतन मिनरल उदयपुर।​​​​​​​

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