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उपचुनाव:1996 के उपचुनाव में भाजपा की सेंधमारी तो कांग्रेस ने एक सदस्य तोड़कर बनाया अपना जिला प्रमुख

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • सिर्फ एक बार महिला जिला प्रमुख कांग्रेस से बनी,अब फिर से महिला को मौका, कांग्रेस का वर्ष 1959 से ही जिला परिषद में दबदबा रहा है

डूंगरपुर जिला प्रमुख की सीट इस बार एसटी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में वर्ष 1959 से 2020 तक के राजनीतिक इतिहास को देखे तो सिर्फ एक बार महिला जिला प्रमुख के रूप में कांग्रेस से रतनदेवी भराड़ा ने कमान संभाली। अब दूसरी बार यहां महिला जिला प्रमुख कमान संभालेगी। इस बार कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है।

बीटीपी की तरफ से पहली बार उम्मीदवार उतार कर जोर आजमाइश की जाएगी।दरअसल, कांग्रेस के महेंद्र कुमार परमार के निधन पर छबीलाल पुरोहित ने कार्यवाहक के रूप में साढ़े पांच माह तक भाजपा से कार्यभार संभाला। इसके बाद वर्ष 2015 में पहली बार भाजपा का बोर्ड बना। माधवलाल वरहात जिला प्रमुख के रूप में चुने गए।

बाकी के सालाें के आंकड़ों पर नजर डाले तो कांग्रेस का वर्ष 1959 से ही दबदबा रहा है। इस बार भाजपा अपनी दूसरी बार लगातार जीत करने की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस अपने दबदबे को कायम करने में जुटी है। देखा जाए तो कुछ सालों तक जिला प्रमुख की सीट पर प्रशासक काल भी रहा है। वहीं करुणाशंकर पण्डया एक मात्र व्यक्ति थे जिन्होंने जिला प्रमुख की कमान दो बार संभाली।

उपचुनाव रहा था चर्चित, इस तरह से गोविंद आमलिया बने जिला प्रमुख... महेंद्र कुमार परमार के निधन के बाद वर्ष 1996 में जिला प्रमुख के उप चुनाव हुए है। इस चुनाव में कांग्रेस के पास 14 सीट व भाजपा के पास 13 सीट थी। ऐसे में साफ तौर पर कांग्रेस का बोर्ड बनना था। लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के देवराम रोत को अपने पाले में ले लिया।

इससे भाजपा मजबूत हो गई। कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने अपने समीकरण तैयार किए। उस समय जिला परिषद सदस्यों की बाड़ाबंदी की। भाजपा के शंकरलाल पारगी को कांग्रेस ने अपने पाले में लेकर वापस बहुमत कायम कर दिया। देवराम रोत के भाजपा में चले जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने उसका खासा विरोध किया। अंतत: गोविंद ​आमलिया ही जिला प्रमुख के रूप में चुने गए। उस समय का उपचुनाव काफी चर्चित रहा था।

सामान्य वर्ग के 6, जनजाति वर्ग से 8 जिला प्रमुख ने संभाली है कमान
वर्ष 1959 से 1996 तक के समय में सामान्य वर्ग के लोग जिला प्रमुख के चुनाव में उम्मीदवार हुए और विजयी हुए। इसके बाद आरक्षण की व्यवस्था के बाद जनजाति वर्ग से जनप्रतिनिधि को मौका मिलने लगा। 1996 के बाद से अब तक सात जिला प्रमुख जनजाति वर्ग से बने हैं। इसमें एक महिला जिला प्रमुख को कांग्रेस से ​टिकट मिला और विजयी रही।

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