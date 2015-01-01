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परीक्षा:कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दूसरी पारी में 5040 में से 3522 अभ्यर्थी पहुंचे

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • आज भी होगी परीक्षा, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, पुलिस अधिकारियों ने लिया जायजा

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शनिवार को शहर के पांच परीक्षा केंद्रों पर हुई। पहली पारी में सुबह 9 से 11 बजे तक 60.77 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दूसरी पारी में 79.48 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। देखा जाए तो दूसरे दिन 69.88 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। रविवार को तीसरे दिन पांच परीक्षा केंद्रों पर 5040 अभ्यर्थी नामांकित है।

शहर के राज नोबल्स डिग्री कॉलेज, किशनलाल गर्ग स्कूल, श्रीनाथ पब्लिक स्कूल, शिवनारायण चौबीसा कॉलेज, महारावल स्कूल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। इस दौरान कई अभ्यर्थी घड़ी, चेन, बेल्ट पहन कर आ गए। अभ्यर्थी पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहन कर आए। जिस पर अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के दिशा निर्देश के बारे में बताया।

इन परीक्षा केंद्रों पर इतने अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा : श्रीनाथ पब्लिक स्कूल में पहली पारी में 456 में से 269 व दूसरी पारी में 456 में से 359, महारावल स्कूल में पहली पारी में 624 में से 384 व दूसरी पारी में 624 में से 505, राज नोबल्स डिग्री कॉलेज में पहली पारी में 432 में से 232 व दूसरी पारी में 432 में से 340, शिवनारायण चौबीसा कॉलेज पहली पारी में 552 में से 338 व दूसरी पारी में 552 में से 440 , किशनलाल गर्ग स्कूल में पहली पारी में 456 में से 296 व दूसरी पारी में 456 में से 359 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। कुल 1518 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 3522 अभ्यर्थी उपस्थित रहे।

अभ्यर्थियों के लिए इस तरह से हुए रहने व खाने के इंतजाम : अभ्यर्थियों की सहायता के लिए मोतली मोड, नया बस स्टैंड व तहसील चौराहा पर सहायता केंद्र बनाए गए। यहां पर आने वाले अभ्यर्थियों को गंतव्य स्थान के बारे में जानकारी दी। राजपूत हॉस्टल, अंबेडकर हॉस्टल, नगर परिषद के रैन बसैरे व सामुदायिक केंद्र, ब्राहृाण समाज की ओर से रहने व खाने की व्यवस्था, सीरत कमेटी ने अपनी तरफ से बाहर से आने वाले अभ्यर्थी को सुविधा प्रदान की। कांस्टेबल जगदीश पुलिस मित्रों से वार्तालाप करते रहे। जिनके पास वाहन नहीं थे, उनके लिए पुलिस के वाहन व नगरपरिषद के वाहन से पहुंचाया।

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