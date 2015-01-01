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इंतजार:दाे साल में सीएम ने 353.98 कराेड़ की 12 याेजना बनाई, काम सिर्फ 4.5 कराेड़ की तीन याेजना पर

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • डूंगरपुर मुख्यालय पर लाॅ काॅलेज और सागवाड़ा में काेचिंग सेंटर भी अाज तक शुरू नहीं हाे पाया
  • सरकार के 2 साल पूरे हाेने के बाद भी घाेषणा का काेई भी कार्य पूरा नहीं हुआ

राज्य सरकार अपने दाे साल पूर्ण हाेने के लिए अाज तक विभिन्न कार्यक्रम, बैठक और कार्यशाला कर रही है। धरातल पर देखा जाए ताे इन दाे साल में काेराेनाकाल काे छोड़ भी दिया जाए ताे 15 बजट घाेषणा में अब तक सिर्फ तीन घाेषणा पर ही काम शुरू हाे पाया है। सभी घाेषणा जयपुर फाइलाें में दफन हाे गई है। जहां पर अधिकांश फाइलाें में वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से काेई भी काम धरातल पर नहीं हाे सका है।

हर साल डीपीआर बनाने के साथ फाइलाें का वजन बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से दाे साल की बजट घाेषणा में कुल 15 कार्य स्वीकृत किए थे। जिसके लिए करीब 353.98 कराेड़ की वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता है। वहीं 3 कार्य शुरू हुए हैं, जिसमें करीब 4.5 कराेड़ के काम इस माह शुरू हुए हैं। इसके कारण स्थानीय लाेगाें काे राहत देने की जगह अभी भी लंबा इंतजार करना हाेगा।

4 विधानसभा की मांगें जाे हर साल प्रस्ताव में अटक जाती

डूंगरपुर: 1. विधि काॅलेज के लिए स्टाफ की स्वीकृति कर काॅलेज में बच्चाें काे प्रवेश दिलाया जाए। 2. शहर के डिमिया बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए दाे बार डीपीआर बनाकर भेजी जा चुकी है। 3. डूंगरपुर बिछीवाड़ा मार्ग पर रेलवे लाइन की क्राॅसिंग बलवाड़ा रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण की जरूरत है। चाैरासी: 1. कडाणा से पेयजल याेजना की दस साल से बनी डीपीआर की स्वीकृति जारी कर कार्य शुरू हाे। 2. सरकारी काॅलेज में स्टाफ की नियुक्ति करते हुए बच्चाें काे लाभ दिया जाए। सागवाड़ा: 1. रतलाम स्वरुपगंज हाईवे जाे सागवाड़ा से हाेकर गुजर रहा है उसका कार्य जल्द पूरा हाे। 2. सागवाड़ा काॅलेज में रिक्त पदाें काे जल्द भरा जाए 3. भीखा भाई नहरी तंत्र के लिए लंबे समय से बजट की मांग काे जल्द पूरा किया जाए। आसपुर: 1. सरकारी काॅलेज खाेलकर लाेगाें काे राहत दी जाए। 2. बांसवाड़ा-उदयपुर हाईवे के बीच साबला कस्बे के ट्रैफिक दबाव काे कम करने का विकल्प खाेजा जाए 3. बेणेश्वर धाम पर हाईलेवल पुल डूंगरपुर मार्ग से वित्तीय स्वीकृति दी जाए।

घाेषणा के बाद ये काम शुरू हु

  • मुख्यमंत्री बजट घाेषणा 2019-20 में राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियाेजना के तहत आसपुर पंचायत समिति के गलियाना में 303.35 लाख और पूंजपुर में 152.04 लाख के बांध के जीर्णाेद्दार के लिए बजट मांगा गया था। जिसमें इसकी राशि 6 फरवरी 2020 काे स्वीकृत हुए। इसके बाद अगस्त में वर्क ऑर्डर देने के बाद काम शुरू हुआ है।
  • पणियाला नाका और महिपालपुरा एनिकट के लिए 1.78 कराेड़ की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। वर्क ऑर्डर जनवरी में जारी हाेंगे।
  • टीएसपी के पारड़ा चुंडावत हाॅस्टल आसपुर में क्षमता वर्धन की घाेषणा की गई थी। जिसके बाद भवन निर्माण के फिलहाल कार्य आदेश जारी हुए है।

इन कामों को मुख्यमंत्री बजट घाेषणा के बाद वित्तीय स्वीकृति मिलने का इंतजार

  • बेणेश्वर धाम माही नहीं हाई लेवल पुल निर्माण के लिए डीपीआ बनाने का कार्य
  • वागड़ का महाकुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वरधाम हर साल बारिश में टापू में तब्दील हाे जाता है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट में यहां पर हाईलेवल ब्रीज बनाने की घाेषणा की थी। जिसमें बांसवाड़ा से बेणेश्वरधाम काे जाेड़ने वाला पुल बनाना था। अभी तक केवल 132.35 कराेड़ की डीपीआर बनी है। जिसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं आई है।
  • गलियाकाेट से गडिया सड़क पर हाई लेवल पुल बनाने:
  • स्थानीय मांग काे देखते हुए सागवाड़ा विधानसभा से जुड़ा मामला हाेने के कारण 25 लाख की डीपीआर स्वीकृत की थी। जिसके बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से 23 सितंबर काे 38.87 कराेड़ की डीपीआर बनाकर जयपुर भेज रखी हैं।
  • सीमलवाड़ा से मांडली सड़क गुजरात सीमा तक
  • वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री ने बजट घाेषणा में सीमलवाड़ा से मांडली सड़क के नवीनकरण और जीर्णाेद्दार के लिए 1925.78 लाख की लागत से 20.60 किमी. की सड़क बनाने की घाेषणा की थी।
  • धरियावाद से पीठ सड़क:
  • धरियावाद से पीठ तक करीब 100 किमी. की दाे टूकडाें में सड़क बनाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई थी। इसके बाद इस सड़क के लिए 4350 लाख की वित्तीय स्वीकृति आज तक जारी नहीं हुई है।
  • सीमलवाड़ा बायपास गड़ा पट्टा पीठ:
  • सीमलवाड़ा में स्टेट हाईवे 54 और 54 ए गुजरते है। जिसके कारण कस्बे पर जाम, ट्रैफिक और दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है। इसके लिए 6.50 किमी के बाईपास के लिए 1298 लाख के प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हंै। ये प्रस्ताव वर्ष 2018 के बाद पुन: 30 जनवरी 2020 काे भेजे गए थे। इस प्रकार आज तक काेई विचार नहीं किया गया।
  • साेमकमला आंबा बांध परियाेजना में नहराें के सुढ़ढीकरण के लिए 30 कराेड़ के बजट घाेषणा की गई थी। जिसमें प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव बनाकर भेजे गए ह। जिसमें अभी तक पैसा नहीं मिलने के कारण टेंडर नहीं हाे पाए हैं।
  • झाैथरी ब्लाॅक में घाेडिया का नाका नहर मरम्मत और चिखली ब्लाॅक में आंबा कुंंआं बांध पाइपलाइन के लिए मुख्यमंत्री ने 2020-21 में घाेषणा की थी। जिसके बाद से अब तक 328.83 की झाैथरी और 366 लाख की चिखली ब्लाॅक के लिए डीपीआर बनकर जयपुर फाइलाें में अटकी हुई है।
  • सागवाड़ा सरकारी काॅलेज काे स्नाकाेत्तर में क्रमाेन्नत कर केमस्ट्री में एमएससी की घाेषणा कर दी। इसके बाद से आज तक एक भी फैकल्टी टीचर या लेक्चरर नहीं दिए हैं। काॅलेज क्रमाेन्नत हाेने के साथ ही काेई स्टाफ भी नहीं मिला है।
  • कस्तुरबा गांधी आवासीय स्कूल के तहत गलियाकाेट में खाेलना था। जिसमें छात्रावास निर्माण के लिए 7 कराेड़ की राशि डूंगरपुर समसा या पीडब्ल्यूडी काे मिलनी थी। इसमें अभी तक जमीन की तलाश ही हाे पाई है। इसके अलावा सरकार से काेई बजट नहीं मिलने से टेंडर प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है।
  • मुख्यमंत्री बजट घाेषणा में ग्रामीण पेयजल सुविधा देने की घाेषणा की थी। जिसमें पूरे राज्य में 4 हजार 327 गांव और 9 हजार 159 ढाणियाें काे जाेड़ना था। याेजना में 1 हजार 350 कराेड़ खर्च करने थे। अभी तक इसके तहत डूंगरपुर में चिखली, सीमलवाड़ा और झाैथरी के 274 गांवाें की डिजाइन तैयार किया गया है। काेई गतिविधी नहीं हुई है कडाणा बेक वाटर से पानी लेने के लिए पिछले दस साल से प्रयास ही चल रहे हैं।
  • टीएसपी क्षेत्र के प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर में पांच हजार युवाओं के लिए काैशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए घाेषणा की थी। जिसमें सागवाड़ा काॅलेज का चयन करने के बाद काेई गतिविधी भी नहीं हुई। तीन भर्ती परीक्षा भी हाे चुकी है। आगामी पटवारी भर्ती परीक्षा में भी काेई लाभ नहीं मिलता दिख रहा है। टीएडी की ओर से काेचिंग सेंटर के लिए आरएसएलडीसी से अनुबंध हाेने की सूचना मिली है।
  • जिला मुख्यालय पर विधि काॅलेज स्थापना की घाेषणा की गई थी। इसके बाद एसबीपी काॅलेज के प्राचार्य काे जिम्मेदारी देने के बाद मामला ठंडे बस्ते में है। जहां आत काेई भी नियुक्ति के लिए प्रयास नहीं हुए है। इसके कारण अभी तक काेई भी लाभ नहीं मिला है।
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