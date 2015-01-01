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शिक्षा नीति:वर्चुअल बैठक में शिक्षा नीति और रोजगार कार्यक्रमों की जानकारी दी

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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विद्घानिकेतन मावि नई बस्ती में शनिवार काे स्कूल स्तर की वचुर्अल बैठक हुई। पूर्व छात्र अध्यक्ष भूपेश सुथार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। स्वागत जितेंद्र जाेशी ने किया। जिसमें 45 छात्र, 33 अाचार्य अाॅनलाइन जुडे। मुख्य अतिथि विद्घुत मंडल उदयपुर मुख्य वक्ता गाेविंदकुमार, अध्यक्षता सज्जनसिंह भाटी और विशिष्ट अतिथि विश्वजीतसिंह राव थे। वक्ता ने नई शिक्षा नीति और राेजगारन्नमुख कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। बच्चाें ने अपने पुराने अनुभव सुनाए।मुख्य अतिथि अपने अनुभव बताने के बाद काफी भावुक हाेकर सभी से मिलकर पुरानी यादों को ताजा किया।

पूर्व छात्र नयन श्रीमाल, नीतिश शाह, मुकेश श्रीमाल, गौरव सुथार, भूमिका चाैबीसा, पूर्णिमा कटारा, मोहित दाधिच, नीतेश खटिक, मिनल सुथार, तेजपाल सिंह, संदीप, विष्वा, गौरव व्यास भूमिका पंचाल, विशाल कलाल उपस्थित थे। स्टाफ में दिव्या दीदी, जयेश शर्मा, भावना शर्मा, विकास व्यास, ममता चैबीसा, महाश्वेता चाैबीसा, राधिका, उषा, भार्गवी, नाहरसिंह, सचिन, राजेन्द्र, रीना, विनोद, मंजूरानी उपस्थित थे। संचालन गजेन्द्र कुमार चौबीसा ने किया वहीं आभार विद्याभारती के कोषाध्यक्ष सुभाष मेहता ने माना।

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