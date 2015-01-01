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आनॅलाइन:जनकल्याणकारी योजनाओं की लोगों को आनॅलाइन दे रहे जानकारी

डूंगरपुर3 घंटे पहले
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को ऑनलाइन शिविर का आयोजन कर आमजन को केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। ऑनलाइन शिविर में प्राधिकरण के जिला सचिव अमित सहलोत, पैनल अधिवक्ता गला पटेल उपस्थित रहे। सचिव ने बताया कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन कर लोगों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

नई दिल्ली द्वारा चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से जागरूकता शिविर आयोजित किया। वर्तमान समय में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से किसी प्रकार के शिविरों का आयोजन नहीं किया जा रहा है तथा आम नागरिकों से सम्पर्क भी नहीं हो

पा रहा है। ऐसे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कि स्मार्टफोन का उपयोग करता है, वह इस शिविर से जुड़कर विधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।

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